Yargıda iş yükü arttı

Adalet Bakanlığı 2023 yılı Faaliyet Raporu’nu yayımladı. Bakanlık, hâkim ve savcı başına düşen dosya sayısında azalma gerçekleştirilmeyi hedeflerken dosya sayısında artış yaşandı.

Rapora göre, yıl içinde 1000 yeni hâkim ve savcı atamayı hedefleyen bakanlık 1102 atama yaptı. BirGün’ün haberine göre önceki dönemde 785 olan hâkim başına düşen dosya sayısı ise yılsonunda 741 olarak hedeflenirken 788’e yükseldi. Benzer bir durum savcı başına dosya sayısında da yaşandı. Önceki dönem 1543 olan savcı başına düşen dosya sayısı 1300 olarak hedeflenirken bu sayı yılsonunda 1592’ye çıktı. Ayrıca 100 bin kişi başına düşen hâkim ve savcı sayısında da azalma hedeflenmesine rağmen artış gerçekleşirken hâkim ve savcıların ağır iş yükünde azalış gerçekleşmedi. 2023 yılında 4 bin 344 kapasiteli 12 cezaevi kapatılırken 16 yeni cezaevi açıldı. Ancak rapora göre yılın başında 20 cezaevi açılmasına yönelik hedef kısmen gerçekleştirilirken açılan cezaevlerinin kapasitesine ilişkin bilgi verilmedi.

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