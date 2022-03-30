Yargıda kalite dibe vurdu

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan ve Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın eleştirileri ile alevlenen yargıda kalite tartışması, Türkiye Adalet Akademisi’nin 1500 hâkim ve savcıya bir yıl sürece gerekçeli karar yazma eğitimi verileceğini duyurması ile zirveye çıktı.

Konuyu değerlendiren eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, “Yargı, yargı olmaktan çıktı” derken mülakatlara işaret ederek “Asıl olarak liyakat aranmıyor, ‘Bizden mi değil mi?’ ayrımına bakılıyor” ifadelerini kullandı. Cumhuriyet’ten Sefa Uyar haberine göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 15 bine yakın yargıç ve savcı alındığını söyleyen Kazan, “Onların önemli bir çoğunluğu avukattı. O avukatların önemli bir çoğunluğu da AKP’liydi. Zaten birçoğu siyaset yapıyordu. Avukatlıkta geçen sürenin yargıçlıktan sayılması nedeniyle önemli bir kısmı birinci sınıfa ayrıldı. Böylece bırakın gerekçeli kararı, ara karar yazamayan çok sayıda yargıç ve savcı var. Bu nedenle müthiş bir kalite sorunu yaşanıyor” dedi. Haber Merkezi

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