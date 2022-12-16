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17 ARALIK 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Yargıdan çifte standart kararlar

16 Aralık 2022, Cuma 22:58
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “ahmak” ifadesi nedeniyle 2 yıl 7 ay hapis cezası veren yargı, AKP’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi Recep Özel’e “Namussuz, alçak, aciz”, “Kendini tımar et” sözleriyle hakaret eden MHP’li eski Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın hakkında para cezasını yeterli buldu.

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YSK Başkanı Sadi Güven’e yönelik hakaretler nedeniyle açılan iki davada da beraat kararı verildiğini gündeme getirmişti.

Ankara Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı sistemini getiren 16 Nisan 2017’deki referandumda mühürsüz oyların geçerli sayılmasına karar veren YSK’nın Başkanı Sadi Güven hakkında sosyal medya hesabından “Satılık YSK Başkanı” paylaşımında bulunan vatandaş hakkında beraat kararı vermişti.

Yine, Ankara 42. Asliye Ceza Mahkemesi de 2018’de sosyal medya hesabından dönemin YSK Başkanı Sadi Güven’e, “Şark kurnazı karaktersiz” diyen sanığın beraatine karar vermişti.

Haber Merkezi

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