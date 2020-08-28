Yargının 4. ayağı sosyal medya oldu

Av. Leyla Süren, sosyal medya adaletin sağlanması için kampanyaların yürütüldüğü bir mecra haline geldiğini belirtirken, Av. Zeynep Pınar Erdem ise “Yargının dördüncü sacayağı sosyal medya haline geldi, gelecek” diyor.

Sosyal medya, adaletin tesis edilmesi için kampanyaların yürütüldüğü bir yer haline geldi. Öyle ki bu duruma “Twitter Adalet Sarayı” diyenler var. Özellikle kadına yönelik şiddet haberlerinden çok kısa bir süre sonra öldürülen kadınların arkadaşlarının, yakınlarının sosyal medya hesapları açtığı görülüyor. gazeteduvar’ın haberine göre, açılan hesaplardan kovuşturmaya yönelik bilgilendirmeler, şüphelinin tutuklanmasına yönelik çağrılar yapılıyor. Duruşma öncesi “hashtag” gibi kimi kampanyalarla kamuoyunun ilgisi diri tutulmaya çalışılıyor. Diğer taraftan gazeteciler olarak bilhassa kadına şiddet davalarında avukatlardan en çok duyulan şey: “Kamuoyunun ilgisi azalırsa bu dosyayı kapatırlar.”

TOPLUMLA PAYLAŞMAZSAK GEREĞİNİN YAPILMADIĞINI GÖRDÜK

Avukat Leyla Süren,24 yıllık meslek hayatının başlarında dosyaları medyayla paylaşmamaya özen gösterirken tutumunun zaman içinde değiştiğini şu sözlerle ifade ediyor:

“Uzun yıllar kadın davalarında, özellikle Adli Tıp dosyalarıyla ilgili destek verirken medyaya yansıtmamaya dikkat ederdim. Daha sonra gördüm ki, kamuoyuna yansıtmadığımız zaman mahkemelerden sonuç alma şansımız ya da iyi halin uygulanmama hususundaki becerimiz maalesef sınırlı kalıyor. Diğer taraftan ‘Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ olarak takip ettiğimiz dosyalarda yüzde 80’i aşan şekilde iyi halin uygulanmadığını gördük.” “İşte burada bir ‘ama’ koyuyorum” diyerek devam ediyor Süren: “24 yılı bitirmiş bir hukukçu olarak kanıma dokunuyor. Adaleti Twitter’da aramak ki bu bir kere hukukçu olarak beni üzüyor, sorumlu hissediyorum kendimi. Yani ben görevimi yapamıyorum ya da bu ülkede hukuk camiası görevini yapamıyor ki insanlar sosyal medyadan adalet aramak zorunda kalıyorlar.”

DÖRDÜNCÜ SACAYAĞI

İnsan hakları alanında çalışan avukat Zeynep Pınar Erdem ise mağdur yakınlarının bu yola ihtiyaç duyduğunu dile getiriyor:

“Baktığın zaman sanki yargının dördüncü sacayağı sosyal medya haline gelmiş durumda ya da gelmekte. Yargı görevini yerine getirmediği için her gün yeni bir hashtag’le, yeni bir hak ihlaline uyanıp adalet sağlanmaya çalışılıyor. Bu gerçekten çok üzücü ama öyle bir durumdayız ki buna ihtiyaç duyuyor insanlar. Örneğin Musa Orhan sosyal medyada infial yarattı ve bunun üzerine tutuklandı. Bu başarı gibi görülebilir ama buna hiç gerek dahi olmaması gerekiyordu.”

“Bunun gelebileceği yer neresi? Zaten gelinecek yere gelmiş durumdayız. Bundan daha ötesi olur diye düşünmüyorum. Hukukçu olarak daha yargılama devam ederken sosyal medya üzerinden konuşmaların dönmesini doğru bulmayabilirim ama öyle bir noktaya gelmiş durumdayız ki mağdur sözünü sosyal medyadan duyuruyor.”