Yargıtay’a Atalay çağrısı

Gezi Davası tutuklusu Can Atalay’ın, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili olarak seçilmesi, mazbatasını alması ve Meclis’e kaydının yapılmasına rağmen halen cezaevinde tutulmasına itiraz eden 700 bilim insanı, sanatçı ve hukukçu ortak bir çağrı ile Yargıtay’ı Anayasa’ya uymaya çağırdı.

Çağrı metninde, “Can Atalay’ın seçilmiş bir milletvekili olarak yasama faaliyetlerine katılmasının önündeki engellerin kaldırılmasını, T.C. Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile koruma altında olan seçme ve seçilme hakkının derhal yerine getirilmesini bekliyoruz. Anayasal kurumları Anayasa’ya uymaya davet ediyoruz” denildi. Anka - AA

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