Yargıtay Ahmet Türk’ün ve 3 vekilin cezasını onadı

Yargıtay, KCK Ana Dâvâsı’nda, HDP milletvekilleri Pero Dündar ve Musa Farisoğulları’na verilen 9 yıllık, Hakkâri Milletvekili Leyla Güven’e verilen 6 yıl 3 aylık hapis cezasını onadı.

Toplamda 118 kişi hakkında verilen hüküm onanırken, aralarında HDP Milletvekili Tayip Temel’in olduğu 36 kişi hakkındaki verilen hükmü bozdu. Yargıtay, KCK/ Türkiye Meclisi iddiasıyla Kürt siyasetçilere yönelik açılan dâvâda, yerel mahkemenin 154 kişi hakkında verdiği hükmü onayan İstinaf Mahkemesi’nin kararına yapılan itirazı sonuçlandırdı. 139 kişinin mahkemenin onama kararına yaptığı itirazı karara bağlayan Yargıtay, HDP Mardin Milletvekili Pero Dündar, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları’na “Örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla verilen 9’ar yıl, aynı suçlamayla DTK Eşbaşkanı ve HDP Milletvekili Leyla Güven’e verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını onadı. Gazete Duvar’ın haberine göre, HDP Milletvekilleri Leyla Güven, Musa Farisoğulları ve Pero Dündar’in kesinleşen cezaları Meclis’te okunduğunda milletvekillikleri düşecek. Öte yandan görevden alınarak yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş başkanı Ahmet Türk’e verilen hapis cezaları da Yargıtay tarafından onandı. Yargıtay, Ahmet Türk’e verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasını uygun buldu.

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