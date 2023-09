Yargıtay AİHM ve AYM içtihadlarını dinlemedi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında AİHM ve AYM içtihadlarını dinlemeyerek verilen cezaları onadı.

Yargıtay, Gezi’de AİHM kararı ile AYM içtihadını dikkate almadı, Osman Kavala ve Can Atalay’ın arasında bulunduğu 5 sanığın cezasını onadı, 3 sanığın kararını bozdu. Kararda, Can Atalay ve Tayfun Kahraman için “suçları yardım değil, hükümeti devirmeye teşebbüstü” denildi. Bu kararla birlikte Osman Kavala ile 4 sanığın cezaları kesinleşmiş oldu. Can Atalay hakkındaki kararın TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla Atalay’ın milletvekilliği düşecek. Sanıkların Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunma hakları bulunuyor. AYM’nin vereceği muhtemel ihlal kararı ancak dosyanın yeniden açılmasını sağlayacak. AYM’den olumsuz cevap verilmesi halinde dosya bu kez AİHM’e taşınacak.

Nasıl tutum alacağı merak konusu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Gezi Davası kararıyla Can Atalay hakkında “kesim hüküm” verilmesinin ardından, Atalay’ın Hatay Milletvekilliği ile ilgili sürecin nasıl gelişecek meselesi de gündemde. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un, “Burada Meclis kendisini mahkeme yerine koyacak değildir. Mahkeme kararını verecek, tutukluluk halini kaldıracak ve yemin etmesi ile sonraki yasal süreçlerin devam etmesi mümkün olacaktır. Burada Can Atalay konusunda Meclis’in tavrı ortadadır” açıklamasından sonra şimdi nasıl tutum alacağı merak konusu. Kurtulmuş’un görevi devraldığı AKP’li eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop döneminde CHP’li Enis Berberoğlu ve HDP’li Ömer Gergerlioğlu hakkında Anayasa Mahkemesi süreci beklenmeden Yargıtay’ın hüküm kararları gerekçesiyle milletvekilliği düşürülmüştü.

‘Hukuk cinayeti’

Yargıtay’ın Gezi Davası kararına hukukçular tepki gösterdi. Avukat Yiğit Acar, Gezi davasından verilen kararı “hukuk cinayeti” olarak değerlendiriyor. VOA Türkçe’nin sorularını cevaplayan Acar, “Bu kararla birlikte cezası onanan Gezi davası sanıkları hükümlü haline geldi. Olağan kanun yolu tükendi. İki tane süreç işletilebilir ama biri çok mümkün değil. Tek yol şu. Bugünde itibaren 30 gün içinde anayasal haklarına aykırı şekilde yargılandıkları için ‘adil yargılanma ihlali’ kapsamında Anayasa Mahkemesi’ne başvurulabilir. Beş kişi hala tutuklu olduğu için iki yıl içinde karar çıkması beklenir. İkincisi ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın bu kararı Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na götürmesi. Ancak Temmuz ayındaki tebliğnamesinde ceza talep eden Başsavcı asla bu yolu denemez gibi görünüyor. Maalesef insanların hayatlarını çalıyorlar” dedi.

Haber Merkezi