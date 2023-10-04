Yargıtay AYM’ye meydan okuyor

Anayasa hukukçusu Prof. İnceoğlu, Yargıtay’ın Gezi kararında AYM’ye meydan okuduğunu belirtiyor.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi davasının temyiziyle ilgili kararını verdi. Yargıtay’ın kararında, Osman Kavala’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater ve Mine Özerden’e verilen 18 yıl hapis cezası onandı. Bu onama kararıyla birlikte, 14 Mayıs seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay’ın tahliye edilmesine yönelik beklenti bir kez daha gerçekleşmedi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Sibel İnceoğlu’nun, hem Yargıtay’ın kararına hem de Bakan Tunç’un açıklamasına itirazı var. Gazete Duvar’a konuşan İnceoğlu, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin onama kararını ‘hayretle’ okuduğunu belirterek, “Beni hayrete düşüren, anayasada yer alan ifade özgürlüğü ile toplantı gösteri yürüyüşü haklarının olağan kullanımı olarak rahatlıkla görülebilecek pek çok ifadenin ve eylemin, Yargıtay’ın verdiği onama kararının gerekçesinde suç delili olarak kullanıldığını görmek oldu” diyor.

Hak ihlali

Prof. İnceoğlu, ““Yüzbinlerce vatandaşın katıldığı ve çok geniş alana yayılan bu türden toplumsal muhalefet hareketlerinin yer yer şiddete yeltenmesi Türkiye’ye özgü bir durum değildir. Çeşitli Avrupa ülkelerinde de bu tür çok geniş katılımlı eylemlerde belirli ölçülerde kamu zararı oluşturan davranışlar gerçekleşmektedir, bazen yaralanmalara neden olunduğu ve hatta bazı ölümcül sonuçların da doğabildiği bir gerçektir. Ancak, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarında belirtildiği gibi, yer yer şiddet hareketlerinin olması bir gösteriyi bir bütün olarak kendiliğinden hak kullanımı dışına çıkarmaz, onu kriminalize etmez ve o gösteriye katılanların ya da organize edenlerin tamamını suçlu konuma da düşürmez; dikkate alınması gereken şey, gösterinin bütününün hangi nitelikte olduğudur” dedi. Prof. İnceoğlu, bu tip eylemlerde şiddete başvuran ya da teşvik edenlerin cezalandırılmasının olağan olduğuna dikkati çekiyor ancak şiddete teşvik etmeyen ya da başvurmayan, silah olarak kullanılabilecek araçlar taşımayan göstericilere en hafifinden verilen disiplin cezaları dahi hakkın ihlali olarak değerlendirildiğini belirtiyor.

Muhalefetsiz bir sandık demokrasisi

Yargıtay’ın verdiği kararın toplumsal muhalefeti imkansız kıldığını ileri sürerek, “Meclis çoğunluğunun yaklaşımı düşünüldüğünde, sadece toplumsal muhalefetin değil meclis içi muhalefetin de olanaksız kılınmaya çalışıldığını söylemek mümkün. Muhalefetsiz bir sandık demokrasisi yerleştirme arzusu var” diyen Prof. İnceoğlu’na göre, Yargıtay Anayasa Mahkemesi’ne meydan okuyor: “Yargıtay, milletvekilli seçilen Can Atalay’ın tahliye talebi hakkında verdiği kararda, Anayasa Mahkemesinin verdiği Gergerlioğlu ve Leyla Güven kararlarına açıkça meydan okumaktadır. Anayasa Mahkemesi, hak ve özgürlüklerin sınırlanmasında yargı organına bu denli geniş bir serbestlik tanınamayacağını vurgulayıp çoğulcu demokrasi ve hak ve özgürlükler lehine anayasa hükmünü yorumlarken, Yargıtay aynı anayasa hükmünü tam tersi yönde yorumlamaktadır.”

Haber Merkezi