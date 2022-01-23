Yargıtay: Dil kesme sözü tehdit suçudur

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘dil koparma’ sözlerini tartışırken Yargıtay’dan dikkat çekici karar haberi geldi.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde yaşanan olayda, iki kişinin tartışması sırasında taraflardan biri diğerine “Dilini keserim” ifadelerini kullandı. Kısa Dalga’dan Ersan Atar’ın haberine göre; Küçükçekmece 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk aşamasında, mahkeme beraat kararı verdi. Kararı Küçükçekmece Başsavcılığı temyiz etmesi üzerine, Yargıtay’ın, “dilini keserim” sözünü “tehdit” olarak değerlendirdiği ve sanık hakkında verilen beraat kararını bu nedenle bozduğu ortaya çıktı. Haber Merkezi

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