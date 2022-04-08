Yargıtay, Soma davasının kararını oy çokluğuyla onadı

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014’te 301 işçinin vefat ettiği maden faciasına ilişkin davada, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararın düzeltilerek onanmasına oy çokluğuyla hükmetti.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yapılan yargılamada 16 Haziran 2021’deki duruşmada madenin patronu Can Gürkan’a verilen 20, Türkiye Kömür İşletmeleri Baş Kontrolörleri Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt’a verilen 12 yıl 6 aylık hapis cezası onandı. Ormanoğlu ve Kurt’a verilen iki yıl süreyle kontrol teşkilatı başmühendisliği görevini yapmalarının yasaklanması kararı ise bozuldu. Independent Türkçe’nin haberine göre, Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin onama kararıyla birlikte, patron Can Gürkan’a yeniden cezaevi yolu açıldı. 2020 yılındaki infaz düzenlemesinden yararlanan Gürkan, yaklaşık iki buçuk yıl daha hapis yatacak.

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