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Yargıtay ve Meclise çağrı

04 Aralık 2023, Pazartesi 20:16
Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin suç duyurusunda bulunduğu Prof. Dr. İzzet Özgenç, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ve Yargıtay’a çağrı mahiyetinde” başlığı ile bir bilgi notu paylaştı.

Geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen şimdi ise AK Parti’ye muhalif isim olarak nitelenen ceza hukukçusu Prof. İzzet Özgenç, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’ne yönelik açıklama yaptı. “Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ve Yargıtay’a çağrı mahiyetinde” başlığı ile bir bilgi notu paylaşan Özgenç, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, kararını geri alarak, dosyayı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermesi ve Anayasa Mahkemesi’nin ilgili kararları çerçevesinde bir maddelik kanuni düzenleme yapılması gerektiğini yazdı. 

İzah edilebilir bir yönü yok

Özgenç’in açıklaması şöyle: “Anayasa Mahkemesi’nin verdiği hak ihlali kararı, her yönüyle tartışılabilir ve hukuka aykırı bulunabilir. Bu bağlamda bir sorun yoktur. Aslında bu karar, bir maddelik kanuni düzenleme yapılmasını sağlama bakımından Anayasa Mahkemesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasındaki koordinasyonsuzluğu ortaya çıkarmıştır. Ancak bu karara Yargıtay’ın gösterdiği refleksin hukuken izah edilebilir bir yönü yoktur. Bir yüksek mahkemenin verdiği kararın “ke-en-lem-yekûn” olduğu yönünde bir değerlendirmede bulunmanın bu yüksek mahkemenin mehabetiyle bağdaşmayacağı bilinciyle, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin söz konusu kararının sadece geri alınması gerektiği yönünde kanaat dermeyanında bulundum. Tekraren belirtmem gerekir ki, hukuk sistemimizde, “Anayasa Mahkemesi’nin kararına uyulmamasına” yönelik bir karar tanımı bulunmamaktadır.”

 

Yanlışlar bilinçli yapılıyor

“Siyasetin de bulaştığı bu krizin önüne geçmeyi istemek, her vatandaşın hakkıdır” diyen Özgenç şunları söyledi: “Hatta, bu yanlışlara karşı duyarlılık göstermek, hukukçu kimliğini haiz herkes bakımından bir görevdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne Anayasa ile izafe edilen hukuk devleti vasfının gereklerine uygun hareket etmek, başta yargı görevi yapanlara terettüp eden yükümlülüktür. Arife tarif gerekmez. Zira, Yargıtay’ın müzakere salonlarında hukuk zemininde yapılan tartışmaların yansıması olmayan, Ankara’nın dehlizlerinde alınan kararlara dayanan söz konusu yanlışlar, BİLİNÇLİ bir şekilde yapılmaktadır. Ancak, yapılan bu yanlışlar karşısında izlenecek yolla ilgili olarak kamunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesi de bir görevdir. Bir an evvel; 1) Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, 8.11.2023 tarihli ve E. 2023/12611, D.İş 2023/144 sayılı kararını geri alarak, dosyayı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermesi, 2) Anayasa Mahkemesi’nin ilgili kararları çerçevesinde önerdiğim bir maddelik taslak metin değerlendirilerek, bir maddelik kanunî düzenleme yapılmasının sağlanması gerekir.” 

İSTANBUL - NİHAT ORHAN

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