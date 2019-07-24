Yargıya güven için bunlar yeterli mi?

Yargıya güvenin yüzde 38.1 olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yargıyla ilgili yeni düzenlemeler yapılacağını belirtirken, alınacak tedbirleri sıraladı, fakat bu tedbirler çeşitli çevrelerce yetersiz bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni sistemde Cumhurbaşkanının bütün idari işlemlerinin yargı denetimine açık olduğunu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin de hem anayasa hem de idari yargının denetimine tabi tutulduğunu belirterek, Cumhurbaşkanının yetkilerine ilişkin anayasa değişikliği ihtiyacı bulunmadığını söyledi. Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 11. Kalkınma Planıyla ilgili Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumda milletvekillerinin bazı sorularına yazılı cevap verdi. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı’nın “yüzde 20’lere düşmüş yargıya güvenin arttırılması için neler yapılacak?” sorusunu Oktay, TÜİK verileri ile cevapladı. Oktay, “TÜİK verilerine göre 2018 yılında adalet hizmetlerinden memnuniyet oranı yüzde 56.3’tür. Yasaların herkese tarafsız ve adil uygulandığını düşünenlerin oranı 2014 yılında yüzde 31.86 iken 2018 yılında yüzde 38.1 olmuştur. Bu oranların daha da arttırılması için çalışmalar sürdürülecektir” dedi.

HEDEF SÜRELER BELİRLENECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu’nun Kalkınma Planı’nda yer alan “Yargıda hedef süre uygulaması ile sistemin şeffaflığı arttırılacak ve makul sürede yargılama hakkı daha etkin olacaktır” hedefi doğrultusunda nasıl bir çalışma yapılacağıyla ilgili soruya ise şu cevabı verdi; “Yargıda hedef süre uygulaması, yargıda bir iç zaman yönetiminin uygulamaya konularak tarafların davalarının ne zaman sonuçlandırılacağını öngörmeleri anlamına gelmektedir. Bu amaçla her dava türüne uygun azami süreler belirlenmiştir. Yargıda hedef sürelerin uygulanmasın adli yargı ilk derece mahkemeleri ile idari yargı ilk derece mahkemelerinde 3 Eylül 2018 tarihi, cumhuriyet başsavcılıklarında 1 ekim 2018 tarihi itibariyle başlanmıştır. Plan döneminde hedef süre uygulaması takip edilecek ve hedef süreyi aşan dosyalara yönelik önlemler alınacaktır. Ayrıca Bölge Adliye Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemelerince uygulanacak hedef süreler belirlenecektir.”

Hızlı, âdil, etkin adalet için 3 tedbir

Yargının hızlı, âdil, ve etkin şekilde işlemesi, öngörülebilir olması ve adalete erişimin kolaylaştırılması yoluyla yargıda güven arttırıcı tedbirler uygulanacağını belirten Oktay bununla ilgili yapılacakları şu 3 başlıkta sıraladı:

1- Yargıda hedef süre uygulaması ile yargının şeffaflığının arttırılması yoluyla vatandaşa güven tesis edilecektir.

2- Adalete erişimin kolaylaştırılması amacıyla adlî yardım sistemi yeniden düzenlenecek, avukatların yargılamaya daha aktif katılması için düzenleme yapılacaktır.

3- Mağdur haklarına yönelik mevzuat düzenlemesi ile adlî görüşme odaları uygulamasının yaygınlaştırılması yoluyla vatandaşa güven verilecektir.

Cumhurbaşkanı işlemleri yargı denetiminde

CHP’li Kaboğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısına, Planda geçen, “Yürütmenin hukuka bağlılığı, nesnelliği şeffaflığı ve hesap verebilirliği güçlendirilecektir” hedefi ile ilgili “Bir anayasa değişikliği mi öngörülüyor?” diye sordu. Söz konu Plan hükmü ile yürütmenin idarenin işlemlerinin hukuka uygun olarak etkinliğinin arttırılmasının amaçlandığını belirten Oktay şunları ifade etti; “Yeni sistemde Cumhurbaşkanımızın bütün idarî işlemleri yargı denetimine açılmıştır. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ise hem anayasa hem de idari yargının denetimine tabi tutulmuştur. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımızın yetkilerine ilişkin anayasada değişiklik yapılması ihtiyacı bulunmadığından, söz konusu politika ile herhangi bir anayasa değişikliği öngörülmemektedir.”