"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Yargıya güven için bunlar yeterli mi?

24 Temmuz 2019, Çarşamba 20:00
Yargıya güvenin yüzde 38.1 olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yargıyla ilgili yeni düzenlemeler yapılacağını belirtirken, alınacak tedbirleri sıraladı, fakat bu tedbirler çeşitli çevrelerce yetersiz bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni sistemde Cumhurbaşkanının bütün idari işlemlerinin yargı denetimine açık olduğunu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin de hem anayasa hem de idari yargının denetimine tabi tutulduğunu belirterek, Cumhurbaşkanının yetkilerine ilişkin anayasa değişikliği ihtiyacı bulunmadığını söyledi. Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 11. Kalkınma Planıyla ilgili Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumda milletvekillerinin bazı sorularına yazılı cevap verdi. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı’nın “yüzde 20’lere düşmüş yargıya güvenin arttırılması için neler yapılacak?” sorusunu Oktay, TÜİK verileri ile cevapladı. Oktay, “TÜİK verilerine göre 2018 yılında adalet hizmetlerinden memnuniyet oranı yüzde 56.3’tür. Yasaların herkese tarafsız ve adil uygulandığını düşünenlerin oranı 2014 yılında yüzde 31.86 iken 2018 yılında yüzde 38.1 olmuştur. Bu oranların daha da arttırılması için çalışmalar sürdürülecektir” dedi.

 

HEDEF SÜRELER BELİRLENECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu’nun Kalkınma Planı’nda yer alan “Yargıda hedef süre uygulaması ile sistemin şeffaflığı arttırılacak ve makul sürede yargılama hakkı daha etkin olacaktır” hedefi doğrultusunda nasıl bir çalışma yapılacağıyla ilgili soruya ise şu cevabı verdi; “Yargıda hedef süre uygulaması, yargıda bir iç zaman yönetiminin uygulamaya konularak tarafların davalarının ne zaman sonuçlandırılacağını öngörmeleri anlamına gelmektedir. Bu amaçla her dava türüne uygun azami süreler belirlenmiştir. Yargıda hedef sürelerin uygulanmasın adli yargı ilk derece mahkemeleri ile idari yargı ilk derece mahkemelerinde 3 Eylül 2018 tarihi, cumhuriyet başsavcılıklarında 1 ekim 2018 tarihi itibariyle başlanmıştır. Plan döneminde hedef süre uygulaması takip edilecek ve hedef süreyi aşan dosyalara yönelik önlemler alınacaktır. Ayrıca Bölge Adliye Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemelerince uygulanacak hedef süreler belirlenecektir.”

Hızlı, âdil, etkin adalet için 3 tedbir

Yargının hızlı, âdil, ve etkin şekilde işlemesi, öngörülebilir olması ve adalete erişimin kolaylaştırılması yoluyla yargıda güven arttırıcı tedbirler uygulanacağını belirten Oktay bununla ilgili yapılacakları şu 3 başlıkta sıraladı:

1- Yargıda hedef süre uygulaması ile yargının şeffaflığının arttırılması yoluyla vatandaşa güven tesis edilecektir.

2- Adalete erişimin kolaylaştırılması amacıyla adlî yardım sistemi yeniden düzenlenecek, avukatların yargılamaya daha aktif katılması için düzenleme yapılacaktır.

3- Mağdur haklarına yönelik mevzuat düzenlemesi ile adlî görüşme odaları uygulamasının yaygınlaştırılması yoluyla vatandaşa güven verilecektir.

Cumhurbaşkanı işlemleri yargı denetiminde

CHP’li Kaboğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısına, Planda geçen, “Yürütmenin hukuka bağlılığı, nesnelliği şeffaflığı ve hesap verebilirliği güçlendirilecektir” hedefi ile ilgili “Bir anayasa değişikliği mi öngörülüyor?” diye sordu. Söz konu Plan hükmü ile yürütmenin idarenin işlemlerinin hukuka uygun olarak etkinliğinin arttırılmasının amaçlandığını belirten Oktay şunları ifade etti; “Yeni sistemde Cumhurbaşkanımızın bütün idarî işlemleri yargı denetimine açılmıştır. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ise hem anayasa hem de idari yargının denetimine tabi tutulmuştur. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımızın yetkilerine ilişkin anayasada değişiklik yapılması ihtiyacı bulunmadığından, söz konusu politika ile herhangi bir anayasa değişikliği öngörülmemektedir.”

Okunma Sayısı: 261
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kurban Bayramı eziyete dönüşmesin

    İdlib'de ölü sayısı 17'ye yükseldi

    Johnson: 31 Ekim'de AB'den ayrılacağız; şayeti, fakatı yok

    Yargıya güven için bunlar yeterli mi?

    Yine dere yatağı

    Asgarî ücrette alım gücü düştü

    'Artık sabrımız kalmadı'

    Üniversite adayları en çok bu bölümleri araştırdı

    İngiltere'de istifa eden bakan sayısı 6'ya yükseldi

    Düzce 'afet bölgesi' ilan edildi

    Hakan Atilla Türkiye'ye geldi

    İbrahim Kalın, Jeffrey ile 'güvenli bölge'yi görüştü

    Nissan 10 bin işçiyi işten çıkartacak

    Ruhani: ABD ile müzakere fırsatını kaçırmış değiliz

    Süleyman Soylu kayıtsız göçmenlerle ilgili açıklamalarda bulundu

    Türkiye F-35'in parça üretiminden çıkarıldı

    Dolar artışta

    Hür basın yoksa, demokrasi olmaz

    Gençliğe yönelik projeler konuşuldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bakanlık nihayet ses verdi
    Mustafa ORAL

    Masumu hapseden unutulur, adîl olan unutulmaz
    Genel

    Aldatmalar dağılacak, hakikat meydana çıkacak
    Süleyman KÖSMENE

    Azgınlaştıkça üzerine azap gelen bir kavim
    Genel

    Yeni Asya’ya yasak yok
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Cenab-ı Hak’tan gaflet, zillet sebebidir
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    İnternet çağında mahrem göç ederse
    Faruk ÇAKIR

    Milletten kopuk idareci olur mu?
    Genel

    Dolar artışta

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.