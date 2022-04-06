Yargıya müdahale eden kim?

Adalet Bakanı Bozdağ, İstanbul 2 Nolu Barosu’nun iftar programında konuştu.

Yine bu hafta grup toplantılarında hakimleri suçlayan adımlar atıldığını ifade ede Bozdağ, anayasanın çok açık olduğunu, hiç kimsenin, hiçbir organ, makam, mevkinin, yargı yetkisinin kullanılması konusunda hakim ve savcılara emir ve talimat veremeyeceğini, tavsiye ve telkinde bulunamayacağını, genelge ve talimat gönderemeyeceğini söyledi. Yargının kimsenin şamar oğlanı olmadığını söyleyen Bozdağ, “Ama baktığınızda, karar öncesi nasıl karar verileceğine dair büyük büyük laflar yapılıyor. Bu, tavsiyede, telkinde bulunmak değil mi? Bir yandan hukuk devleti bir yandan hak bir yandan adalet diyeceksiniz, öte yandan hukuk devleti diyen anayasamızı ve anayasamızın 138. maddesini ayaklarınızın altına alıp çiğneyeceksiniz. Türkiye’nin burada ciddi sorunları var” dedi.