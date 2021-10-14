"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EKİM 2021 CUMA - YIL: 52

Yasa dışı Ermeni silahlı gruplarının terör saldırısında 1 Azerbaycan askeri şehit oldu

14 Ekim 2021, Perşembe 20:00
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rus unsurların kontrolündeki bölgeden yasa dışı Ermeni silahlı gruplarca açılan ateş sonucu bir Azerbaycan askerinin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saat 18.15 sıralarında Ermeni silahlı grupların açtığı keskin nişancı ateşi sonucu asker Afgan Hamzayev'in vefat ettiği bildirildi.

Açıklamada, terör saldırısı olarak nitelendirilen eylemin soruşturulması için Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezine talepte bulunulduğu kaydedildi.

Minsk'te Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının üçlü toplantı gerçekleştirdiği sırada yasa dışı Ermeni silahlı grupların işlediği terör eyleminin kasıtlı bir provokasyon olduğu belirtilen açıklamada, Ermenistan'ın bölgedeki durumu kasten gerginleştirmek, 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildirinin uygulanmasını engellemek ve Rus unsurların faaliyetine gölge düşürmeği amaçladığı ifade edildi.

Terör eylemini gerçekleştiren yasa dışı Ermeni silahlı grupların etkisiz hale getirilmesi ve kendilerinden hesap sorulması için Azerbaycan yasalarına uygun olarak kararlı adımların atılacağı belirtildi.

AA

Okunma Sayısı: 125
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı düşmeye devam ediyor

    Sağlık Bakanlığı'ndan 'el yıkama' çağrısı

    Brüksel'de 'Güvenli Kovid Belgesi' dönemi

    Fransa'dan İngiltere'ye 'misilleme' tehdidi

    Keyfîliğin faturası millete

    İlan kesme cezaları kaldırılsın

    Soruşturma için gelmeyin!

    Ulusal seferberlik ilan edelim

    Okullarda temizlik büyük dert

    Türkiye'de son 24 saatte 30709 vaka ve 203 ölüm gözlemlendi

    Yasa dışı Ermeni silahlı gruplarının terör saldırısında 1 Azerbaycan askeri şehit oldu

    Stagflasyon mu geliyor?

    Çimento sektöründe ihracat geriledi

    Dövizciler tedirgin ve tepkili

    Cezaevinde normalleşme yok

    '4 ay asgari ücretin altında maaş aldım'

    Doların çıkışı sürüyor

    S-400’ler en gereksiz alım

    İsrailli yetkililerden gün geçmiyor ki küstah bir açıklama gelmesin

    'İsrail Kudüs'ü küçük bir gettoya dönüştürdü'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçim sürecine girerken
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Kamu yarasına tügüverenler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Keyfîliğin faturası millete
    Süleyman KÖSMENE

    Sineklerdeki mu’cize
    Risale-i Nur'dan

    İlimlerin en büyüğü, iman ilmi
    Ali FERŞADOĞLU

    Çocukların eğitimi üzerine
    Osman ZENGİN

    Vefat senelerinde Sadettin Çelik ve Mustafa Yeşilyurt Ağabeyler…
    İbrahim ERSOYLU

    Din adına siyasetin yol açtığı zararlar (2)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.