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13 NİSAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Yasağın ardından daha önce alınan tedbirler yeniden uygulanacak

13 Nisan 2020, Pazartesi 10:00
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından daha önce alınan tedbirler yeniden uygulanacak.

Bu kapsamda 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ile 20 yaş altındakilerin dışarı çıkma kısıtları devam edecek. İstisnalar arasında yer alan 18-20 yaş arasındaki kamu çalışanları, özel sektörde çalıştığını belgeleyenler ve mevsimlik tarım işçileri sokağa çıkabilecek.

20 yaş altındaki otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanısı konulmuş "özel gereksinimi" olan çocuk ve gençlerin enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilecek.

Bu çocuk ve gençlerin ebeveyn ya da bakıcılarının, muhakkak rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor gibi belgeleri yanında bulundurması zorunlu olacak.

Marketler hizmet vermeyi sürdürecek

İl ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler, 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermeyi sürdürecek. Market içindeki müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak.

Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak.

İller arası otobüs seferleri valiliklerin izni ile yapılmaya sürdürülecek

İller arası otobüs seferleri valiliklerin izni ile yapılmaya sürdürülecek. İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacak.

Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde "şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi" düzenlenecek.

İl ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları (şehirlerarası yolcu otobüsleri dahil) araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul etmeye devam edecek.

Araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacak.

İçkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerleri paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vermeyi sürdürecek.

Lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerlerinin oturma alanlarını kaldırmaları sağlanacak, bu alanlara müşteri kabul etmemeleri konusunda gerekli işlemler yapılacak.

3 metre mesafe olacak şekilde pazar/satış yerleri düzenlenecek

İl, ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazar yerlerinde vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda/temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak, zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmemeye devam edilecek.

Mevcut pazar yerlerinde ve yoğunluğu dağıtmak için belirlenen yeni pazar/satış yerlerinde her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde pazar/satış yerleri düzenlenecek.

Pazar/satış yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi/satışının yapılması sağlanacak.

Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin durdurulma kararı devam edecek.

AA

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