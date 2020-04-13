Yasak konulmasaydı daha az vahim olurdu

Korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında 10 Nisan Cuma 2020 saat 24.00 ile 12 Nisan Pazar 24.00 arasında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta ilân edilen sokağa çıkma yasağı, başlamasına 2 saat kala duyuruldu.

İhtiyaçlarını almak için panikle sokağa dökülenler, sosyal mesafe kuralına uymadan marketlerde, akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu.

İzdihama varan bu görüntülerin artık geri döndürülemez bir zarara yol açtığını söyleyen genetik bilimci Doç. Dr. Çağhan Kızıl, “Bu insanlar şu anda kendilerini karantina altında dahi tutuyor olsalar bile bir anlamı yok. Çünkü yarın yine dışarı çıkacaklar. Sokağa çıkma yasağı hiç ilân edilmeseydi ve yine az olan tedbirlerle devam edilseydi belki daha az vahim bir tabloyla karşılaşırdık. Türkiye’nin uygulamaya çalıştığı şey, iki gün her şeyi kapatalım -ki burada bile her şey kapanmış değil, yasaktan muaf olanların içinde çalışanlar var- ve yayılma hızını azaltalım ise bu kesinlikle azalmayı getirecek bir uygulama değil” diyor. Gazete Duvar’ın sorularını cevaplayan Kızıl, iki günlük bir karantinanın hiçbir işe yaramayacağını ifade ediyor. Kızıl’a göre, kontrolden çıkmış gibi görünen salgının durdurulması için alınacak esas önlem herkesin evde kalabilmesi. Bunu sağlamanın yolu ise acil kamu hizmeti verenler dışında istisnası olmayan kapsayıcı bir sokağa çıkması yasağı.