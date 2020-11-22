Yasaklar daha da arttırılacak

Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran, yasakların aralık ayında da daha da artırılacağını, şehirlerarası ulaşım yasaklarının getirilebileceğini bildirdi.

Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği’nin düzenlediği “Pandeminin E Hali, Eczacılıkta Güncel Gelişmeler” online sempozyumda konuşan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran, yasakların aralık ayında da daha da artırılacağını, şehirlerarası ulaşım yasaklarının getirilebileceğini bildirdi.

‘AŞIDA ÖNCELİK SAĞLIKÇILAR VE YAŞLILAR OLABİLİR’

İlk defa bir pandemide kışa girdiklerini söyleyen Cankurtaran, Türkiye’de büyük tedavi ilaçlarının olmadığını hatırlattı. Aşı uygulamalarına ocak ayı gibi başlanacağını söyleyen Cankurtaran, “Bu aşının ülkemize getirilip tüm vatandaşlara yapılması çok zaman alacak. İlk gelecek dozlar birkaç milyon olacak. Şimdilik yaşlılara ve sağlıkçılara yapılması öngörülüyor” dedi. Cankurtaran, “Bir de grip aşısı sorunu olduğunu biliyorsunuz. Ülkemizde ve diğer ülkelerde birden herkes grip aşısını talep edince pandemideki durumumuz ilaçsız ve aşısız bir kış gibi görünüyor. O nedenle tüm dünya D vitamini C vitamini çinko gibi destek ürünleri kullanmaya başladı. Bu destek ürünlerinin hiçbirinin COVID-19 ile ilgili bir çalışması yok. Yalnız şöyle bir durum oldu koronavirüse yakalanan hastalarda D vitamini, çinkosu, magnezyumu düşük bulduğumuz çok hasta oldu. Bu kişilerin enfeksiyonlarının daha ağır seyrettiği görüldü. Önerimiz insanların D vitaminini düşük dozda kullanması” görüşünü dile getirdi.

Esnek mesai şart

Toplu taşıma araçlarının bu dönemde sıkıntılı alanlar olduğunu vurgulayan Cankurtaran, “Toplam vaka sayısı konuşuluyor birkaç gündür 50 bin mi 60 bin mi? Vaka sayısı arttıkça asemptomatik bulaş çok artıyor. Burada sıkıntıda olan yer benim gördüğüm toplu taşıma. Ekonomik mecburiyetlerden dolayı toplu taşıma kullanımı çok yüksek ve orada kışın gelmesiyle beraber kendini korumak zor hakikaten zor. Özellikle özel sektörün esnek mesaiye geçmesi gerekli” dedi. Ankara - anka

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Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta sayısının 4 ayda 8 kat arttığına, bir gündeki yeni hasta sayısının 5 binin üzerine çıktığına dikkati çekerek, “En iyi tedbir evimizdir. Mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın.” uyarısında bulundu. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ağır hasta ve vaka sayısındaki yükselişe dikkati çekerek bir günde tespit edilen yeni hasta sayısının 5 binin üzerinde olduğunu anımsattı. Ankara – aa