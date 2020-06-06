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6 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Yasakta ‘tek adamlık’ tartışması

06 Haziran 2020, Cumartesi
İçişleri Bakanı Soylu’nun hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması kararını duyurmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kısıtlamanın yapılmayacağını duyurması tek adamlık tartışmasına sebep oldu.

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilerleyen süreçlerde yapılmayacağını duyurmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Perşembe günü yayımladığı genelgeyle hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını duyurdu. Bunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı olarak iptal etme kararı aldığını ve sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacağını söyledi. Erdoğan, “Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı. Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım” ifadelerini kullandı.

Nereden bakarsan tutarsızlık

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, karara sosyal medya hesabından tepki göstererek “Dün Sağlık Bakanı sokağa çıkma yasağı yok dedi. Akşam İçişleri Bakanı sokağa çıkma yasağı ilan etti. Şimdi de Cumhurbaşkanı yasağı kaldırdı. Bu bir yönetim krizi değilse, nedir? Ülkemizdeki her tür kriz temelde bir yönetim krizinin eseridir. Nerden baksan tutarsızlık!” dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, Erdoğan’ın tweetini alıntılayarak “İşte biz bu komiklikler olmasın diye İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem diyoruz...” ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullanıcıları da bu duruma tepki göstererek “tek adam rejiminin sonuçları” olduğu söylendi. CHP Milletvekili Gürsel Tekin ise “4 Haziran sabah yasak yok. Gece 00.30’da apar topar yasak var. 5 Haziran öğlen 12’de tekrar yasak yok. Niye? Gece yasak koyarken akıllara gelmeyen zarar ve sıkıntılar sabah akıllarına gelmiş. Muz cumhuriyeti böyle yönetilmez. Başkanlık rejimi bu” tepkisinde bulundu.

AHMET TERZİ - ANKARA

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