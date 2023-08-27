Yassıada camiinin imamı yok

Milyarlarca lira harcanarak betona gömülen ve ıssız adaya dönüşen Yassıada’ya dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Hafta içi kimsenin gitmediği, hafta sonları da günde bir defa sadece Kadıköy’den ulaşım sağlanan Yassıada’da bir de bin 200 kişilik cami bulunuyor. Ancak Fatin Rüştü Zorlu’nun adı verilen dev caminin imamının dahi olmadığı ortaya çıktı. Adalar İlçe Müftülüğü yetkilileri de BirGün’e yaptığı açıklamada, “Demokrasi ve Özgürlükler Adası özel statüde olduğu için adaya sadece cuma namazları için imam gidiyor. Diğer günlerde ve vakit namazlarında imam olmuyor” dedi. BirGün’ün haberine göre Yassıada’yı katleden projenin temeli 14 Mayıs 2015’te atıldı. Ardından adanın ismi Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirildi. 27 Mayıs 2020’de açılışı yapılan adanın betona gömüldüğü ortaya çıktı. 140 milyon 476 bin 765 dolar, yani güncel kurla yaklaşık 3,8 milyar TL harcanan ada adeta ıssız adaya dönüşmüş durumda. Adaya, 324 kişilik beş yıldızlı İslami otel, 600 kişilik konferans salonu, helikopter pistleri, kafe ve restoranlar, müzeler, sergi salonları, seyir terası, idari binalar ile bin 200 kişilik cami inşa edildi.