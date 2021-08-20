YASSIADA’NIN “RANT VE TATİL CENNETİ” HALİNE GETİRİLEREK PAZARLANMASINA TEPKİLER ARTARAK DEVAM EDİYOR: BU NASIL BİR RANT HIRSI, İSTİSMAR, ÇÜRÜMÜŞLÜK VE VİCDANSIZLIKTIR!

Menderes'in kemikleri sızlıyor... Demokrasi Adası dediler, turistik tesis yaptılar

DEVA PARTİSİ LİDERİ ALİ BABACAN:

“27 Mayıs zulmünün sembolü Yassıada’yı rant projesine çevirdiler. Bir Başbakan ve iki Bakanın idamıyla sonuçlanan davaların utanç merkezini ‘tatil cenneti’ diye pazarlamak tarihe ve demokrasiye ihanettir.”

CHP GRUP BŞK VEKİLİ ENGİN ALTAY:

“Bu ultra süper lüks otelde 365 gün millet eğlenecek, bir gün yas mı tutacak? Böyle bir utancın yaşandığı bir adaya bu şatafatın amacı ne? Bu acıdan rant olarak nemalanmak kimin aklına gelir? Bu vicdansızlıktır.”

GÜRKAN ZENGİN (GAZETECİ):

“Yassıada'ya, kral dairesinin geceliği 76 bin TL olan lüks otel mi yaptırdınız? ‘Küçük bir kaçış’ için, ‘insanlar eğlensin diye, öyle mi? AKP'nin milletin içinden çıktığı yere bakın, bir de şu dönüştüğü şeye bakın...”

KARAR YAZARI AKİF BEKİ:

“Nerede kaldı geçmişin acı hatıralarını canlı tutmak, yüzleşmek! Hafıza müzesi yapmak için yola çıkılmıştı, tatil adasına çevrildi. Yassıada’nın başına bu geliyorsa Diyarbakır Cezaevinin başına neler gelmez?”

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Yassıada skandalına tepki yağıyor... Tarihe ve demokrasiye ihanet

AKP iktidarı tarafından ismi Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirilen Yassıada’da otel inşa edilmesine tepkiler büyüyor.

AKP iktidarının ismini Demokrasi ve Özgürlük Adası olarak değiştirdiği Yassıada’da hizmete giren otelde konaklamak isteyenlerin geceliğine en düşük bin 100 TL vereceği, kral dairesi olan odanın fiyatının ise kahvaltı dahil 7 bin 500 euro, yani yaklaşık 75 bin TL olduğu haberlere yansımıştı. Otel inşasına siyasiler ve gazetecilerden tepkiler büyüyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “27 Mayıs zulmünün sembolü Yassıada’yı gayrimenkul rant projesine çevirdiler” diyen Babacan, “Bir başbakan ve iki bakanın idamıyla sonuçlanan dâvâların utanç merkezini ‘tatil cenneti’ diye pazarlamak tarihe ve demokrasiye ihanettir. Yassıada, nam-ı diğer yaslı ada; tatil ve rant adresi olamaz” ifadelerini kullandı. Karar yazarı ve Erdoğan’ın eski danışmanı Akif Beki ise, “Yadırgamamak elde değil... İlân edilen amaca da ters. Şehitlerin hatırasını yaşatmayı bırakın, asgarî saygıya bile uygun düşmüyor. Nerede kaldı geçmişin acı hatıralarını canlı tutmak, yüzleşmek! Hafıza müzesi yapmak için yola çıkılmıştı, bildiğiniz tatil adasına çevrildi. Yassıada’nın başına bu gelebiliyorsa Diyarbakır Cezaevi’nin başına neler gelmez...” şeklinde yazdı.

Zulmün kalesi de kurban gitti

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “Menderes’in ruhu yad edildi diye gittikleri Yassıada. Beş yıldızlı tatil köyüne döndürüldü. Ormanları yakarak yapılan tatil köyleri yetmedi. Zulmün kalesi Yassıada da kurban gitti. Şehit Menderes edebiyatınız da ticarî sırmış. Yazıklar olsun” dedi. Gazeteci Gürkan Zengin de “Yassıada’ya, kral dairesinin geceliği 76 bin TL olan lüks otel mi yaptırdınız? Yassıada’ya? “Küçük bir kaçış” için, “insanlar eğlensin” diye, öyle mi? AK Parti’nin milletin içinden çıktığı yere bakın, bir de şu dönüştüğü şeye bakın...” ifadelerini kullandı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan demokrasi şehidi diyoruz. Utanç günü diyoruz. Beyefendi ne yapıyor? Yassıada’da yargılanıp idam cezası alındığı için ‘Yaslıada’ diye zikrettiğimiz bu adayı önce ‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ yaptı. Sonra ne yaptı? Büyük acı ve utancı yaşadığımız bu adanın üstüne, zaten küçücük bir ada, böyle süper ultra lüks bir otel yaptırdı” dedi.

Kabul etmek mümkün değil

Erdoğan’a seslenen Altay, “Erdoğan bu ultra süper lüks otelde 365 gün millet tepinecek, eğlenecek bir gün yas mı tutacak? Yas mı tutacak bir gün? Ya insan böyle bir ayıbın böyle bir utancın yaşandığı böyle bir sözde mahkemenin kurularak Başbakan’ın idamına karar verilen küçücük bir adaya, bu debdebe bu şatafatın amacı ne? Bu acıdan bu utançtan rant olarak nemalanmak kimin aklına gelebilir ya? Bunun insanlıkla nasıl bir ilgisi olabilir. Bunun adı istismardır Erdoğan. Bunun adı suiistimaldir, bunun adı izansızlıktır. Bunun adı gözünü para hırsı bürümüşlüktür. Başka bir şey olamaz. Ve vicdansızlıktır. Yassıada demokrasi tarihimiz için bir utanç. Orayı konuşunca aklımıza asılan bir başbakan ve üç siyasetçi geliyor. Onların asılma kararının verildiği mahkemenin yerine sen ultra lüks, millet gitsin eğlensin, yesin, içsin diye otel yapıyorsun. Bunu kabul etmek mümkün değil” şeklinde konuştu.