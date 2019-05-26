Yassıada turistik tesis olmamalıydı

27 Mayıs 1960 darbesi sonrası merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının yargılanıp idama mahkûm edildiği Yassıada’da yapılan restorasyon çalışması tepkilere sebep oldu.

Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın dramına sahne olan ada yeniden restore kapsamına alınarak ‘demokrasi adası’ olarak ziyarete açılacak. Restorasyon adı altında adaya birçok bina yapılması ve adanın betonlaştırılmasına sosyal medya hesabından tepki gösteren Kültür Eski Bakanı Ertuğrul Günay, “Devlet, yaşanmış acı anılara saygı gereği, olduğu gibi koruması gereken bir ‘yaslı ada’yı turistik tesise çevirirse, vatandaş da bulduğu her karış toprağa bina diker; devlet-millet el-ele memlekete beton döker” ifadelerini kullandı.

Okunma Sayısı: 423

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.