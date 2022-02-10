SİİRTLİ VATANDAŞ: “YASTIK ALTINDA’ DİYOR. YASTIK ALTINDA FATURALAR VAR, BAŞKA BİR ŞEY YOK”

Siirt’te asgarî ücretle geçinen dört çocuk babası Ahmet Gök, “Evde çoluk çocuk ekmek peynirle besleniyor. ‘Yastık altında’ diyor. Yastık altında faturalar var, başka bir şey yok. Asgarî ücretle çalışıyorum. Onun da hepsini geri veriyorum onlara. Neyle besleneceğiz?” dedi. Siirtliler, zamlara tepki gösterdi. Bir benzin istasyonunda işçi olarak çalışan Ahmet Gök, “4 çocuk babasıyım. İkisi lise, biri orta okul, biri ilk okul okuyor. Öyle bir hale gelmişiz ki artık geçinemiyoruz. Evde çoluk çocuk ekmek peynirle besleniyor” dedi. Asgarî ücretle çalıştığını ve kazancının ciddi bir kısmını faturalara ayırdığını söyleyen Gök, “Halimiz vaktimiz kalmadı. ‘Yastık altında’ diyor, yastık altında hiçbir şey yok ki. Yastık altında faturalar var, başka bir şey yok. Bana bu ay 2 milyara (2 bine) yakın fatura geldi. Telefon, doğal gaz, elektrik…. Asgarî ücretle çalışıyorum. Onun da hepsini geri veriyorum onlara. Neyle besleneceğiz, biz de bilmiyoruz. Çoluk çocuk evde ekmek peynirle besleniyor” dedi.

GEÇİNEMİYORUZ

Geçinemediğini söyleyen vatandaş Muhyeddin Taşçı ise “Ülkenin durumu kötü, geçinemiyoruz daha doğrusu. Hayat diye bir şey kalmamış. Her şey berbat. Çorba olmuş daha doğrusu” derken, alım gücünün azaldığını belirten Tekin Kol ise “Bu hükümetin birazcık vatandaşı düşünmesi lâzım. Et alamıyor kimse hayat pahalılığı olduğu için. Elektrik, doğal gaz faturası... Maalesef kimsenin alım gücü yok. Vatandaşa sahip çıkmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Siirt - anka