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29 AĞUSTOS 2023 SALI - YIL: 54

Yatırımlar için de demokratik haklar güçlenmeli

29 Ağustos 2023, Salı 00:57
PROF. DR. DARON ACEMOĞLU: EKONOMİNİN DÜZE ÇIKMASI İÇİN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE DEMOKRATİK HAKLARIN KUVVETLENDİRİLMESİ GEREKİYOR.

Yatırımın önünde engel çok

“Yatırımcılar yargı bağımsızlığına, yatırdıkları sermayenin kötüye kullanılmayacağına ve bir usulsüzlük durumunda paralarını geri alabilmeye önem veriyorlar. Yargı problemleri, politikalardaki belirsizlik, yolsuzluk kaynaklı sorunlar o kadar çok ki, doğru sermayenin gelmesinin önünde çok engel var.”

Kurumsal reform süreci

“Kurumsal reform süreci ifade özgürlüğü ve demokratik hakların kuvvetlendirilmesi ile başlamalı. Bunların içinde yolsuzluğu kontrol altına almak, rekabeti azaltan uygulamaları durdurmak, yargı kurumlarının bağımsızlığını sağlamak ve yatırımın önünün açılması özellikle önemli.”

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Yatırımlar için de demokratik haklar güçlenmeli

Prof. Dr. Daron Acemoğlu, “Türkiye’deki yargı problemleri, politikalardaki belirsizlik, yolsuzluk kaynaklı sorunlar o kadar çok ki, doğru sermayenin gelmesinin önünde çok engel var” dedi.

Prof. Dr. Daron Acemoğlu T24’ten Cansu Çamlıbel’e konuştu. Acemoğlu, Türkiye demokrasisinin tamamen ortadan kalkmadığını ama epey zayıflayıp kalitesinin düştüğünü ve en önemlisi medya olmak üzere bazı ayaklarının kırıldığını söyledi.

Yatırımcıların Türkiye’den kaçtığı ile ilgili Acemoğlu, “Belli bir yargı bağımsızlığı ve yatırdıkları sermayenin belirsiz bir şekilde kötü diye kullanılmayacağı ve bir usulsüzlük durumunda paralarını geri alabilmelerine tabii ki önem veriyorlar. Şu anda Türkiye’deki yargı problemleri, politikalardaki belirsizlik, yolsuzluk kaynaklı sorunlar o kadar çok ki, doğru sermayenin gelmesinin önünde çok engel var. 2000’li senelere bakarsanız Türkiye’ye gelen sermayenin en önemli iki ayağı vardı. Birincisi, doğrudan yatırımlardı -ki bu da teknolojiyi getiren çok önemli bir süreçti-, ikincisi de uzun süreli yatırımlardı. 2007-2008’den beri ise Türkiye’ye gelen neredeyse tüm tabancı sermaye, kısa vadeli yatırımlara yöneliyor. Bu da zaten yabancı sermayenin Türkiye’ye çok daha şüpheyle baktığını gösteriyor” dedi. 

Kurumsal reform yapılmalı

Acemoğlu sosyal medya hesabından da faiz artırımı ile ilgili yorumlarda bulundu. Kurumsal reform sürecine başlanması gerektiğini ifade eden Acemoğlu, “Bu da çok önemli. Bu süreç ifade özgürlüğü ve demokratik hakların kuvvetlendirilmesi ile başlamalı. Bunların içinde yolsuzluğu kontrol altına almak, rekabeti azaltan uygulamaları durdurmak, yargı kurumlarının bağımsızlığını sağlamak ve yatırımın önünün açılması özellikle önemli. Bu konularda hiçbir gelişme yok ve olacağını düşünmüyorum. Benim Murat Üçer’ile beraber yaptığım analizde Türkiye’nin en büyük problemlerinin verimsizlik ve teknolojik gerilik olduğu ortaya çıkıyor. Bunlar kurumsal ve büyük yapısal reformlar olmadan çözülemeyecek problemler. Bu verimsizlik devam ettiği sürece de ücretler reel olarak artmayacak ve enflasyonu tetikleyecek problemler her zaman ortaya çıkacak. Fakirlik ve işsizlik problemleri devam edecek” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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