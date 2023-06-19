Yatırımların artması hukukla mümkün

TÜSİAD İSTİŞARE KONSEYİ BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN: EKONOMİDEKİ AĞIR SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN MAKROEKONOMİK İSTİKRAR, YAPISAL REFORMLAR VE HUKUK DEVLETİ ŞART.

ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK

“Yatırımların artması için hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığının şüphe götürmediği, güçler dengesinin sağlandığı, çoğunlukçuluğun değil çoğulculuğun esas olduğu, ifade özgürlüğünün tam olarak korunduğu, şeffaflık ve hesapverebilirliğin tesis edildiği bir yönetim modeli gerekir.”

ATAMALARDA LİYAKAT

“Atamalarda liyakat esas olmalı, özerk kurumların bağımsızlığı güvence altına alınmalı, politikalarda ve kararlarda süreklilik sağlanmalı. Türkiye’nin rekabetçi olmak dışında başka bir seçeneği yok ve bu durum çoğulcu demokratik sistemin vazgeçilmezliğini de güçlendiriyor.”

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YATIRIMLARIN ARTMASI HUKUKLA MÜMKÜN

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, yatırımların artmasının hukuk devleti olmakla mümkün olduğunu söyledi.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısı, İstanbul’daki Sabancı Center’da gerçekleştirildi. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Göstergeler, ekonomimizin belki de son 10 yılın en sıkıntılı döneminden geçtiğine işaret ediyor. Buna göre ihracat geriliyor, cari açık artıyor, net rezervler eksiye geçiyor, bütçe açığı büyüyor, hayat pahalılığı satın alma gücünü düşürüyor, yüksek enflasyon bilançoları bozuyor ve işlem maliyetlerini artırıyor, mevduat ve kredi faiz oranları yükseliyor, politika faiz oranının düşüklüğüne rağmen yatırımlar canlanmıyor, TL değer kaybediyor, yabancı yatırımcı gelmiyor. Uzun süredir ilk defa ‘ikiz açık’ yaşıyoruz. Arka arkaya sıralayınca sıkıntılı bir tabloya işaret etmesine rağmen aslında bu sorunlar çözümsüz değil. Yeter ki sorunun kaynağını doğru teşhis edelim ve buna uygun bir politika setini şeffaf ve takvime bağlı olarak uygulayalım.”

Cari açık sorunu çözülmeli

“Türkiye ekonomisinin sorunlarının çözümü için üç ayaklı bir program gerekiyor. Bu üç ayağı makroekonomik istikrar, yapısal reformlar ve hukuk devleti oluşturuyor. Bu başlıkların üçüne de eş zamanlı başlamak gerekiyor. Bu durumda her birisi diğerlerinin etkinliğini artıracak ve sorunların daha kısa sürede ve daha az maliyetle çözülmesi mümkün olacak. İşe, her şeyden önce makroekonomik istikrarı sağlayarak başlamak gerekiyor. Enflasyon şeytanıyla mücadele ve TL’ye güveni yeniden sağlamak birinci önceliğimiz. (...) Cari açık sorunu, Türkiye ekonomisinin başlangıçtan itibaren en temel sorunu ola geldi. Sorunun temelinde ham madde ve temel girdilerde ithalata bağlı üretim yapısı var. Cari açık sorununu çözmek için bu yapıyı dönüştürmek gerekiyor.”

İfade özgürlüğü olmazsa olmaz

“Makroekonomik istikrar ve yapısal reformların yanı sıra yatırımı artırmak için uzun vadeli öngörülebilirliği sağlayacak kurumlara ve kurallara dayalı bir ekonomi yönetimi ve girişimci ekosistemi gerekir. Bu da bizi üçüncü başlığımız olan hukuk devleti alanına getiriyor. Yatırımların artması için elverişli koşullar, hukukun üstünlüğünün ve yargı bağımsızlığının şüphe götürmediği, güçler dengesinin sağlandığı, çoğunlukçuluğun değil, çoğulculuğun esas olduğu, ifade özgürlüğünün tam olarak korunduğu, şeffaflığın ve hesap verebilirliğin tesis edildiği, atamalarda liyakatin esas olduğu, özerk kurumların bağımsızlığının güvence altında olduğu, politikalarda ve kararlarda sürekliliğin sağlandığı bir yönetim modeli ile sağlanır.”

AB müktesebatı uygulanmalı

Türkiye’nin rekabetçi olmak dışında başka bir seçeneği yok ve aslında bu durum çoğulcu demokratik bir sistemin vazgeçilmezliğini de güçlendiren bir unsur. Yaşadığımız küreselleşme çağında ekonomik büyüme ve refah artışı, dünya ekonomisi ile nasıl entegre olduğumuzla da yakından ilişkilidir. Türkiye’nin küresel politikada hangi ticaret bloku içinde yer alacağı ekonomik performansını da etkiler. (..) İnisiyatifi ele alarak AB müktesebatını uygulamaya dönük ev ödevlerimizi yapmaya başlayabilir, özel sektörümüzün ısrarla beklediği gümrük birliğinin dekarbonizasyon ve dijitalleşme süreçlerini destekleyecek şekilde güncellenmesi için müzakerelerin önünü açabiliriz.”

İstanbul - Anka