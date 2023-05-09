Yavaş: Kul hakkı yiyenleri seçmeyeceğiz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana’da vatandaşa seslendi. Yavaş, “Ankaralının parasını sağa sola harcadılar, adına ‘çılgın proje’ dediler.

Şimdi aynısı yok mu Türkiye’de? İşte iktidar, bunların önünü kapatmak için, ‘Bunlar seçilirse alnı secdeye gidip şükür namazı kılanları mı, yoksa şampanya içenleri mi’… Ben de diyorum ki kul hakkı yiyenleri seçmeyeceğiz. Bu kadar basit. İnsanları kamplaştıranları seçmeyeceğiz. Siz; 2001, 2002’de partiyi kurup siyasete girerken, seçimi kazanırken dediniz ki ‘Bizim derdimiz insanlar. Yokluğu, yoksulluğu kaldıracağız. Biz, bir lokmaya, bir hırkaya talibiz’ dediler. Vakıflar kurdular insanlara yardım yapmak için, sonra o vakıflar yardım toplayan vakıflar haline geldi. Şimdi, 20 yıl önce komşularınızdan, tanıdıklarınızdan, iktidarda yönetici olanlara bir bakın. 20 yıl önce neredelerdi, şimdi neredeler? 20 yıl önce nerede oturuyorlardı, şimdi neredeler? Yani insanlara işbaşına gelirken cennet vaat ettiler, şu anda ise cehennemi yaşatıyorlar” dedi.

Adana - Anka