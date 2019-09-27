Yavuzyiğitoğlu veda etti

YENİ ASYA Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuzyiğitoğlu, görevine veda etti.

Çalışanların da katıldığı veda merasiminde Yavuzyiğitoğlu’na bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür edilerek, bundan sonraki hayatında başarı ve mutluluk dilekleri ifade edildi.

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