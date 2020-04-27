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28 NİSAN 2020 SALI - YIL: 51

Yaza koronasız girebiliriz

27 Nisan 2020, Pazartesi 23:33
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yaz aylarına salgından kurtularak girme ihtimali olduğunu belirterek, “Sakın gevşemeyin” dedi.

Sağlık Bakanlığına bağlı Bilim Kurulu’nun üyesi olan Prof. Dr. Tevfik Özlü, Sağlık Bakanlığı tarafından önceki gün yayınlanan tablonun ardından son durumla ilgili fikirlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Yaz aylarına salgından kurtularak girme ihtimali olduğu belirten Özlü, “Sakın gevşemeyin” dedi. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı son verilere göre, 26 Nisan’da Türkiye’de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 99 kişi daha vefat etti, 2 bin 357 yeni tanı kondu. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, son 20 gündür en düşük yeni vaka sayısının görülmesinin ardından son verileri Twitter hesabından yorumladı. İyileşen hasta sayısının arttığına dikkat çeken Özlü, şu ifadeleri kullandı: “Mor salkımlar açtı. Yaza Kovid-19’suz girme umudumuz artıyor. Günlük vaka sayılarımız, test pozitiflik oranlarımız azalıyor. İyileşen hasta sayılarımız artıyor. Havuz boşalıyor. Sakın gevşemeyelim. Ne yaparak başarılı olduysak, aynen devam.”

Haftaya netleşir

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara’ya göre, salgının inişe doğru geçtiğini önümüzdeki bir haftalık süreç gösterecek. Covid-19’un şu an düz gidiş döneminde olduğunu ifade eden Kara, “Bizim geldiğimiz noktada bir plato çizdik, inişe doğru geçiyoruz. Ama bunun sürdürülebilir olduğunu görmek için en az 5 ila 7 günlük bir sürece ihtiyacımız var. Eğer o zaman da bu rakamlar aşağı doğru inerse gerçekten inişe geçtik diyebiliriz. Şu an düz gidiş dönemindeyiz” dedi.

Salgını önlemek için bugüne kadar alınan tedbirlerin kademeli olarak yavaş yavaş kaldırılması gerektiğine dikkat çeken Kara, “Bu salgını büyük bir yangın gibi düşünün: Siz tamamını kontrol altına alıp söndürmediğiniz sürece esecek en ufak rüzgârda yangın daha da büyüyüp devam edebilir. O yüzden rahatladık gibi bir şey söylemememiz lazım. AVM’lerin açılması içinde aynı durum söz konusu. Şu an için seyahat kısıtlamasının kaldırılması da mümkün değil” dedi. Turizm sezonunun açılmasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Kara, “Önümüzdeki bir haftalık sürecin nasıl gideceğine bağlı. Eğer düşüş devam ederse haziran ayından itibaren iç turizm konuşulabilir. Dış turizm içinse ülkelerin vaka durumlarına bakarak karar verilmesi gerekiyor” diye konuştu.

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Tedavi sonuç veriyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye’deki seyriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Çelik, immün plazma tedavisine ilişkin “Uygulanan immün plazma tedavisi sonuç veriyor diye düşünüyorum. Şu an verdiğimiz bir hasta var. Hastanın durumu daha iyi. Daha iyi oksijen alıyor. Hastamız yüz üstü yatıyor. Bunun faydalı olacağı kanısındayız. Çünkü bu pasif bağışıklama yöntemi. Virüsü bulacak ve verdiğiniz antikorlarla birleşip onları yok edecekler. Zaten iyileşen hastalarda da gördüğümüz budur. Bu da virüs ile savaşması demektir. Antikorla birleşimi bunu yok eder. Bu hastalıkta en ümit var olan şu an immün plazma gözükmektedir” ifadelerini kullandı. Virüsün bitirilmesiyle ilgili çalışmaların yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Çelik, “Virüsün bitmesi için çok iyi bir ilaç geliştireceksiniz ya da ‘kitle bağışıklığı’ dediğimiz şeyin gelişmesi gerekiyor. Toplumun yüzde 70’i bunu geçirirse, buna karşı bağışıklık meydana gelir” ifadelerini kullandı.

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