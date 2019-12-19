Yazarımız Prof. Dr. Aydın vefat etti

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve yazarımız Prof. Dr. Ahmet Hamdi Aydın vefat etti.

Aydın, Yunus Emre camiinde kılınan cenaze namazının ardından şeyh Adil mezarlığında toprağa verildi. Üniversite camiasından ve Nur cemaatlerinden yoğun bir katılımın gözlemlediği cenaze namazı dün öğle namazı sonrası kılındı. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

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