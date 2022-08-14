Yazıcı’yı Cimer’e şikâyet ettiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 14 Mayıs’ta açılan Rize-Artvin Havalimanı’nda; 16 Ağustos’ta yapılması beklenen taksi hizmetleri ihalesi öncesinde karşı karşıya gelen Pazar ve Ardeşenli taksiciler ayrı ayrı kooperatif kurdu.

Pazarlı taksiciler; Ardeşenli taksiciler ile görüşüp, fotoğraf çektirdiklerini iddia ettikleri AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’yı CİMER’e şikayet etti. Pazarlı taksiciler, şikayetlerinde; “Çayeli ve Ardeşen Şoförler Odası Başkanlarının Rize Milletvekilimiz Sayın Hayati Yazıcı ile çektirmiş oldukları fotoğraf ile ‘İki kardeş ilçe’ başlığı altından sosyal medyada paylaşılmış, Pazar ilçemizi ve çalışmalarımızı soyutlarcasına yapılan bu eylem toplum nezdinde tepkilere sebebiyet verilmiştir” dediler. Rize - Anka

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