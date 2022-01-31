Yemeksepeti kuryeleri de eylem kararı aldı

Trendyol Express ve HepsiJet kuryelerinden sonra şimdi de Yemeksepeti işçileri maaş zamlarına ilişkin eylem yapma kararı aldı.

Cumhuriyet’ten Ali Can Polat’ın haberine göre, Yemeksepeti İşçi Komitesi Sözcüsü Kaan Gündeş, 2 Şubat tarihinde açıklanacak olan zammın düşük olduğuna ilişkin duyumlar aldıklarını belirterek, “Biz yıllardır sendikalı olmak için mücadele ediyoruz. Şirket şu an sendikanın haklarını geri almak için dâvâ açtı. Biz hem açıklanacak zamlı ücretlerin en az net 5 bin 500 TL artı yan haklar olması için hem de sendikaya açılan davanın geri çekilmesi için bir basın açıklaması yapacağız” ifadelerini kullandı.

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