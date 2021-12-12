Yeneroğlu: Yargıya güveni daha da zedeler

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 2022 yeniden değerleme oranına göre yargı harçlarına gelen %36,2’lik zamlara ilişkin soru önergesi verdi.

Zaten yüksek olan maktu yargı harçlarının yüzde 36,2 oranında artmasının vatandaşların yargı nezdinde hakkını aramasını engellediğini, buna bağlı olarak toplumsal barış ve toplumsal düzen daha fazla bozulacağını, vatandaşların yargı yoluyla hakkını elde edebileceğine dair güveni daha fazla zedeleneceğini söyleyen Yeneroğlu, TBMM Başkanlığı’na verdiği önergesinde Adalet Bakanı Albdulhamit Gül’ün cevaplandırılmasını istediği önergesinde şu soruları yöneltti: “Nispi ve maktu yargı harçlarında indirim yapılacak mıdır? Maktu yargı harçlarının 2022 yılı için %36,2 yeniden değerleme oranında artışa tâbi tutulmaması için özel bir düzenleme yapılacak mıdır? Cumhurbaşkanı kararı ile yeniden değerleme oranında bir indirim yapılacak mıdır?” Ankara – Recep Gören

Okunma Sayısı: 404

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.