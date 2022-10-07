Yeni af kanunu yolda

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir’de bir otelde düzenlenen “Yargı Teşkilatı Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, yeni dönemde önemli çalışmaları Türkiye’nin gündemine getirmeyi planladıklarını söyledi.

Bozdağ, “İnfaz sistemimizde cezasızlık algısını ortadan kaldırmak maksadıyla cezası az olan suçlarda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi ve Türkiye’ye kazandırmayı düşünüyoruz” dedi. AA

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