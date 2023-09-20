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20 EYLÜL 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Yeni anayasa için önce demokrasi ve hukuk

20 Eylül 2023, Çarşamba 09:38
ESKİ AİHM ÜYESİ RIZA TÜRMEN: TÜRKİYE’NİN ÖNCELİKLE DEMOKRASİ VE HUKUK DEVLETİNE SAYGILI BİR İKTİDARA İHTİYACI VAR.

GÜVENLİKÇİ POLİTİKALAR

“AKP’nin anayasaya yaklaşımı özgürlükçü değil, güvenlikçi. Güvenlikçi politikalar, otoriter rejimler bakımından çok kullanışlıdır. Siyasal iktidar muhalefeti, temel hak ve özgürlükleri bastırmak için güvenlikçi politikaları kullanır. İşine gelmeyen özgürlük ve eşitlik taleplerini güvenlik sepetine atar.”

HUKUKSUZ GÜVENLİK OLMAZ

“oysa demokrasilerde, devlete  yönelik tehdit olsa bile, devlet buna karşı demokrasi ve hukuk devleti içinde kalarak mücadele etmek zorunda. Yargının bağımsız olmadığı, hak ve özgürlüklerin hukuk güvencesinden yoksun bırakılıp keyfî şekilde ihlal edildiği bir ülkede güvenlikten de söz edilemez.”

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Yeni anayasa için önce demokrasi ve hukuk

AİHM eski üyesi Rıza Türmen, “Türkiye’nin özgürlük ve eşitlik içinde bir demokrasi olabilmesi için yeni bir Anayasa’ya değil, demokrasi ve hukuk devletine saygılı bir iktidara ihtiyacı var” dedi.

AİHM eski üyesi Rıza Türmen, T24’te “Yeni bir anayasa, kimin için?” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Türmen, “Sayın Cumhurbaşkanı, 12 Eylül günü Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde düzenlenen Anayasa Sempozyumu’nda (eski bir cezaevinde Anayasa sempozyumunun düzenlenmesi biraz tuhaf değil mi? Anayasa bir barış, uzlaşı metni. Cezaevleri ise hele Ulucanlar Cezaevi, şiddetin egemen olduğu mekânlar. Amaç, 12 Eylül rejimine ve onun anayasasına gönderme yapmaksa, biraz kaba bir sembolizm) yaptığı konuşmada, yeni bir anayasa yapılması hedefinden söz etti. Türkiye’de yürürlükte olan rejim, tüm iktidarın tek bir elde toplandığı, buna karşılık iktidarı denetleyen fren-denge mekanizmalarının bulunmadığı otokratik bir rejim. Otokratik bir lider neden yeni bir anayasa yapmak istesin? Herhalde yetkilerinden vazgeçerek demokratik bir rejim kurmak için değil” dedi.

Özgürlükçü değil güvenlikçi

Türmen şunları söyledi: “Bir yandan temel hak ve özgürlükler üzerindeki baskılar giderek ağırlaşırken, öbür yandan adım adım teokratik bir devlet yapısına doğru ilerliyoruz. Amaç, demokratik bir rejim değilse, o zaman amaç liderin yetkilerini daha da genişletmek, teokratik bir devletin önündeki engelleri ortadan kaldırmak olabilir mi?” AKP’nin anayasaya yaklaşımının özgürlükçü değil, güvenlikçi olduğunu söyleyen Türmen, “Güvenlikçi politikalar, otoriter rejimler bakımından çok kullanışlıdır. Devletin bekasına yönelik bir tehdit bulunup bulunmadığına ya da ne gibi önlemler alınması gerektiğine karar veren devleti yönetendir. Siyasal iktidar muhalefeti, temel hak ve özgürlükleri bastırmak için güvenlikçi politikaları kullanır. İşine gelmeyen özgürlük ve eşitlik taleplerini güvenlik sepetine atar. Bunlar devletin bekası için tehdit oluşturduğundan itiraz etmek de devletin güvenliğini tehlikeye atar. Oysa demokrasilerde, devletin yaşamına yönelik bir tehdit olsa bile, devlet bu tehdide karşı demokrasi ve hukuk devletinin unsurları içinde kalarak mücadele etmek zorunda.”

Haklar ihlal ediliyorsa güvenlik de yoktur

Rıza Türmen, “AİHM Stankov/Bulgaristan (2001) kararında şöyle der: “Şiddete teşvik ya da demokrasi ilkelerinin reddedilmesi dışında, toplantı ve ifade özgürlüklerini bastıracak önlemlerin alınması,- bazı görüşler ve sözler otoriteler bakımından şok edici ve kabul edilemez olsa da ya da ileri sürülen talepler meşru olmasa da- demokrasiye hizmet etmez, tersine demokrasiyi tehlikeye düşürür.” AİHM’in Türkiye ile ilgili birçok kararı açıkça göstermekte ki devletin bekası düşüncesiyle yapılan yargılamalar, verilen mahkumiyet kararları çoğu kez ifade ya  da toplantı özgürlüğünün ihlaline yol açmakta. Kaldı ki, hukuk devletinin rafa kaldırıldığı, yargının bağımsız olmadığı, temel hak ve özgürlüklerin hukuk güvencesinden yoksun bırakıldığı, keyfi bir şekilde ihlal edildiği bir ülkede güvenlikten de söz edilemez. (...) Türkiye’nin özgürlük ve eşitlik içinde bir demokrasi olabilmesi için yeni bir Anayasa’ya değil, demokrasi ve hukuk devletine saygılı bir iktidara ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

 

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