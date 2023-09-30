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30 EYLÜL 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Yeni anayasa konusunda uyanık olmalıyız

30 Eylül 2023, Cumartesi
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Yeni anayasa konusunda çok uyanık olmamız gerekir” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gazete Duvar’a konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni Anayasa çağrısını değerlendiren DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Birinci Meşrutiyet’ten bu yana şöyle bir türkü söylüyoruz; Anayasa gelecek, dertler bitecek. Ortada bir kazan kaynıyor. Sayın Erdoğan’ın sürekli o kazanın altına bir odun atması lazım. Bu numaraları gördük. Amaçları üzüm yemek değil bağcı dövmek” dedi.

Kumpas kampanyası yapabilirler

“İktidarın demokrasi, hukuk devleti, temel hak hürriyetlerle ilgili 20 yıllık şeceresi ortada” diyen Uysal şunları söyledi: “‘Gömlek değiştiriyoruz’ diyerek giydikleri demokrasi gömleğinin ne kadar bol geldiği de ortada. Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını tanımayan hakimleri yüksek yargıya üye yapan, bakan yardımcısı yapanlar bugün yeni anayasa yapacakmış. O açıdan çok dikkatliyiz. Parti olarak biz de bütün bu sürece bir azami dikkat kesilerek hazırlığımızı yapacağız. Muhalefete karşı yürütülecek bir kumpas kampanyasına karşı da hazırlıklı olmak lazım. Bu ülkenin temel değerlerini gereksiz tartışmaya açmanın esnetmenin yolu olarak bu tartışmaları iktidar geçmişte de yaptı. O açıdan çok uyanık olmak lazım” dedi.

Bütün çabamız bunun için

Demokrat Parti’nin merkez sağın tescilli markası olduğunu söyleyen Uysal, “Elbette böyle bir hedefimiz var. Biz darbeler dahil pek çok operasyonun neticesinde bu noktaya geldik. Bugün Türkiye’nin tek bir açığı var; makul - merkez sağ açığı. Bizim bütün hedefimiz kimliklere hapsolmuş ve uçlara kaymış siyaseti merkez sağ siyaset değerler temelinde makul çoğunluğu temsil edecek bir güçlü pozisyona taşımak. Bütün çabamız bunun içindir. AK Parti işine geldi mi ‘Menderes’ der, işine geldi mi ‘Özal’ der, işine geldi mi ‘Demokrat Parti’ der ama biz 10 yıldır AK Parti’nin sistematik hukuksuzluklarına muhatap olmuş bir siyasi partiyiz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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Uygulamayacaksak niye ihtiyaç duyalım?

Eski AKP milletvekili, yazar Mehmet Ocaktan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 12 Eylül tarihinde Ankara’da düzenlenen “Yeni Anayasa Sempozyumu”nda yaptığı konuşmada modern bir anayasa için söylenebilecek her şeyi ifade ettiğini belirterek, “Maalesef cumhurbaşkanının da altını çizdiği gibi bugün Türkiye’nin temel problemi; anayasanın ruhuyla örtüşen uygulamaları hayata geçirecek iktidarlardan mahrum olması…” diye yazdı.

Evrensel hukuk normlarına dayalı yeni bir anayasaya itiraz etmenin mümkün olmadığını kaydeden Ocaktan, “İyi güzel de yine uygulamayacaksak, yeni bir anayasaya niye ihtiyaç duyalım ki… Bu durumda iktidar mevcut anayasaya uymadığında ne tür sıkıntılar yaşıyorsak, yeni anayasa yapıldığında da aynı şeyleri yaşayacağız demektir. Kabul edelim ki yasama, yürütme ve yargının tek elde toplandığı bir rejimde, bin kere yeni anayasa yapsak bile ‘kuvvetler ayrılığı’ ve ‘denge-denetleme’ prensiplerinin hakim olduğu modern bir hukuk devletini asla inşa edemeyiz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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