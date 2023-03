Yeni Asya Bediüzzaman’ın sesidir

Nereden bakılırsa bakılsın, hem Risale-i Nur’u doğru anlama, hem de Risale-i Nur hizmetini gerçekleştirmeye yönelik çabaları açısından çok kıymetli bir mevkidedir Yeni Asya; Risale-i Nur’un medyadaki dili, Bediüzzaman’ın sesidir.

MEHMET KARA - YASİR ÖZER - ANKARA

Ankara Temsilciliğimiz tarafından düzenlenen “Bediüzzaman ve Yeni Asya” paneli Ankara Büromuz konferans salonunda yapıldı. Yoğun bir ilgiyle gerçekleştirilen panel Recep Öztürk’ün Kur’ân tilaveti ile başladı. Programın takdim konuşmasını yapan Yönetim Kurulu eski üyesi Bilâl Sürücü, Bediüzzaman’ın 1 Şubat 1909’da gazete çıkarma teşebbüsünü ve davasını anlatmak için gazetelerde makaleler yazdığını anlattı.

CUMHURİYETİN KÖKLERİ ASR-I SAADETTE

Panelin açılış konuşmasını yapan Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik özetle şöyle dedi:

“Cumhuriyetin köklerini Asr-ı Saadet’te bulmak mümkün, bu sebeple her ne kadar Müslümanlar tarafından bilindiği söylense de Asr-ı Saadet’e uygun bir cumhuriyet anlayışını hem Müslümanlara, hem de İslam alemine örnek olacak şekilde yaşamamız gerekiyor. Bu noktada gerçek bir cumhuriyetin mahiyetini keşfedebileceğimiz temel kaynak Risale-i Nur. Üstadın o zamandan bu zamanı aydınlatan fikirlerini gördükçe diyorum ki: İyi ki varmış, iyi ki Allah bizi onunla tanıştırmış, bıraktığı eserlerle bizi şereflendirmiş; yoksa hiçbirimiz imtihanla Risale-i Nur talebesi olmadık. Bu bir lütuftur ki bu kaygan zeminde Üstadımızın ikaz ve irşadlarıyla istikametimizi buluyoruz.

“Birbiriyle her meseleyi tartışıp çözmeyi yaşam tarzı yapan dört halife devrine kadarki zamandan sonra maalesef meşveretin yerini saltanat aldı.

“İnsanlara hükümdarlıkları yıkalım ‘Hepinizi mutlu edeceğiz’ diyen malum dinsizlik hareketi, cazip şeyler sundu, ama neticede bizzat işçilerin sırtından getirdikleri rejimi kader, yine çalışanların eliyle yıktı. Bütün tarih buna şahit. Irkiyet damarı üzerine kurulmaya çalışan Avrupa II. Dünya Harbi’nin tokadıyla akıllandı ve anladı ki bu böyle olmayacak. İşte o Avrupa’yı şimdi herkes takip ediyor. Avrupa bugün Osmanlı torunlarının adalet arayacak mıntıkası haline geldi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde Müslümanlar adalet aramaya başladılar.

“Evet yüzyılın başında Osmanlı Devleti’nin istikbalinin tartışıldığı, çareler arandığı bir ortamda tüm İslam alemine ve dünyaya örnek olacak bir şahsiyeti tanıdı dünya. Hem de hiç alışık olmadığı bir tarzda. Bu şahsiyet kapısına ‘Burada her suale cevap verilir her müşkül halledilir Kimseye sual sorulmaz’ diye bir levha asmıştır.

“Halkın doğrudan idarenin dinî ve içtimaî hayatın içinde olmasını temin eden cumhuriyeti maalesef hâlâ anlayamadık. Ulûl-emre itaat emrini bir kısım insanlar, ‘biz seçtik bundan sonrasını onlar biliyor yanlış yapıyorlarsa da Allah’a hesabını versinler’ diyor; sorumsuzluk elbisesini giyen bir kısım insanlar var, biri de ‘Hayat benim, ben istediğim gibi yaşarım’ diyor her ikisi de yanlış. Ama maalesef Üstadın dinde hassas akli muhakemede noksan dediği birinci kısım biz oyumuzu verdik, o da sorumluluğunu yerine getirsin noktasında. Halbuki cumhuriyet bu değil, her an her durumda halkın idare ile ilgili olmasıdır.

“Yakın dönemde siyasi gücü ele geçirerek hizmet etme iddiasında olanlar 20 yıl sonunda hezimete uğradılar. Hal ve kal diliyle toplumu İslama yaklaştırmak yerine uzaklaştırdılar ve kutuplaştırdılar. Siyaseten devleti ele geçirenler ile bürokrasiyi ele geçirenler çok kötü bir imtihan verdiler. slam’ı tebliğ etmemiz gereken topluluklar da “İslam buysa, biz Müslüman değiliz” yanlışına saplandılar.”

RİSALE- NUR GÜNCELE MEŞVERETLE UYARLANIR

Hayber’in fethi sırasında Resul-i Ekrem (asm) Hz. Ali’nin şahsında ehl-i imana özellikle de bu zamanın Nur talebelerine şöyle bir tavsiyede bulunuyor: “Ey Ali! Senin vesilenle bir kişinin hidayete ermesi dünyadan ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır.” Risale-i Nur, bu vazifeyi yapan külliyattır. Bediüzzaman bu vazifenin başında bulunan mümtaz bir şahsiyettir, vazifeli görevli bir kişidir” diye konuşmasına başlayan Prof. Dr. İlyas Üzüm özetle şunları söyledi:

“Bu zamanın müceddidinin de bu zamanın şartlarına uygun devaları hem dar çerçevede müminlere, hem geniş çerçevede insanlığa sunması gerekir. Bu vazifeyi en külli, en kapsamlı, en çaplı, en derinlikli şekilde yapan kim var dediğimiz zaman Üstad Hazretleri ortaya çıkıyor. Üstadın bulunduğu dönemde de bazı alimler kendilerince bir şeyler yapmaya çalıştılar, Allah hepsinden razı olsun, fakat bütünlük içerisinde, külliyet içerisinde bunu yapan pek olmadığını görüyoruz. Bediüzzaman’ı anlamak için benim acizane kanaatim şu iki noktaya çok dikkat etmek lazım: Birisi Kur’an-ı Hakim, ikincisi Resul-i Ekrem (asm). Kur’an-ı Hakimin ana mesajlarını biliyoruz: Tevhid, Nübüvvet, Haşir, Adalet. Bu mesajları en çaplı bir şekilde ortaya Bediüzzaman Hazretleri koydu ve her türlü talebi reddederek boyun eğmeyerek… Yazdığı eserleri hem müstakil olarak, hem Kur’an’ın yöntemine uygun bir şekilde birbiriyle irtibatlandırarak insan fıtratına uygun bir biçimde yazan ispat eden Bediüzzaman’dan başkası yok. O halde yaşadığımız asırda müceddidlik vazifesini Bediüzzaman Hazretlerinin yerine getirdiğini söyleyebiliriz.

“Bununla beraber Kur’an bir bütündür ve birbirinden ayrılmaz. Tevhid, nübüvveti gerektirir, nübüvvet, haşri gerektirir, o da adalet ve ibadeti gerektirir. Kur’an’da olan bu hususiyet aynen Risale-i Nur’a da sirayet etmiştir. Birbirinden ayrılmazlar, dolayısıyla bütünü kabul etmek mecburiyeti vardır. Birçok ayet dolaylı olarak işari bir şekilde hayata dokunur. Çünkü biz hayatın içerisindeyiz, hayatı bir kenara bırakamayız. Hayatın içerisinde ne varsa o hayat içerisinde istikameti bulabilmemiz için ubudiyet çerçevesinde esaslar vaz edilmiştir.

KUR’AN’IN AHİRZAMANDA VERDİĞİ EN BÜYÜK SİYASİ DERS DEMOKRASİDİR

“İnsanlar Risale-i Nur’dan itikadi konularda imanlarını kuvvetlendiriyorlar, ibadet şuuru kazanma noktasında, ihlas noktasında. Ancak siyasi içtimai noktada yuvarlanıyorlar, ayakları kayıyor. Peki Bediüzzaman ne dedi içtimai konularla alakalı? Lahikalarda bunların cevabı var. Mesela riyaset-i şahsiyenin katiyen aleyhindeyim. Peki bunu bugüne uyarladığımız zaman bir tür riyaset-i şahsiyenin söz konusu olduğu siyasi bir tablo görmüyor muyuz? Herkes birinin ağzına bakarak konuşurken; Üstadın Kur’an’dan alarak bizimle paylaştığı yaklaşım budur. Üstadın beni etkileyen en önemli konulardan birisi içtimai ve siyasi noktada adına adalet, meşveret, şura diyerek, istibdadı reddi. Bunu demokrasi diye anlarsak hiçbir beis yok. O zaman Kur’an’ın ahirzamanda verdiği en büyük siyasi ders demokrasidir. Üstad diyor ki sahabe dönemi bir nevi cumhuriyet devridir. Ahir zamanda saltanatın yeniden def edilmesi lazım. Bu da hürriyet, demokrasi bilincinin güçlenmesi ile alakalıdır. Arap dünyası, İslam dünyası demokratik değildir.

YENİ ASYA NUR TALEBELERİNİN HUKUKUNU KORUYOR

“Risale-i Nurlarda yer alan ifadeleri herkes okuyor, fakat asıl mesele şu ki bu ifadeler güncele nasıl uyarlanacak? Herkes farklı anlıyorsa nasıl uyarlayacağız? Meşveretle. Yeni Asya Nur talebelerinin hukukunu koruyor. Alem-i İslam’da despotik, istibdadi düzenin değişmesi lazım. Bu ancak yazarak, konuşarak, çizerek, basına mal edilerek değişebilir. Gazete bu anlamda da önemlidir. Nereden bakılırsa bakılsın, hem Risale-i Nur’u doğru anlama, hem de Risale-i Nur hizmetini gerçekleştirmeye yönelik çabaları açısından çok kıymetli bir mevkidedir Yeni Asya, Risale-i Nur’un medyadaki dili, Bediüzzaman’ın sesidir.”

MANEVî ONARIM İÇİN SEFERBER OLMALIYIZ

Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz, Risale-i Nur’un Kur’an’ın en mükemmel tefsiri olduğunu, ahir zaman hastalıklarını teşhis eden ve onlara Kur’an eczanesinden en uygun ilaçları sunan bir külliyat olduğunu belirterek özetle şunları söyledi:

“Yeni Asya da Risale-i Nur’un medyadaki dili, böyle bir silsile var. Ve Yeni Asya’nın 54. yılına giren hizmet tarihine baktığımızda da ilk gün ana meselelerde ne söylediyse Risale-i Nur’dan aldığı prensiplerle bugün de aynı duruşu muhafaza eden, aynı çizgide yürümeye devam eden bir tavır içerisinde Yeni Asya’nın Risale-i Nur’un medyadaki dili olduğunu çok kişi söylüyor: Mesela 28 Şubat’tan bir örnek hatırlatayım. O zaman Batı Çalışma Grubu diye Genelkurmayda irticayı takip gerekçesiyle kurulan bir birim vardı. Onun bir raporunda deniyor ki: ‘Yeni Asya Risale-i Nur’u geniş kitlelere yaydı.’ Bunu bizim suçumuz olarak raporlarına kayıt etmişler, ama bu bizim iftihar vesilemiz; çünkü biz bunun için varız. Risale-i Nur’u insanlara ulaştırmak ve Risale-i Nur’daki Kur’ani prensip ve ölçüleri bu zamanın ihtiyaçlarına cevap veren bir dille duyurmaya gayret etmek. Şu anda hem Türkiye, hem İslam dünyası, hem bütün insanlık, doğru İslam tarifine şiddetle muhtaç. İslam’ın Asrı Saadet’teki modelle örtüşen ve bu zamanın anlayışına uygun bir formülasyonla takdimi Risale-i Nur’la mümkün. Bir başka örnek: Bir zamanlar gazetemizde Orta Amerikalı Robert Miranda yazıyordu. O diyor ki: ‘Kendisini Risale-i Nur ile tarif eden, Risale-i Nur muhtevalı bir gazete dünyanın hiçbir yerinde yok.” Ve bu anlamda benzersiz bir gazete, en önemli meziyeti de bu. Ve Yeni Asya’yı Kemalist bir yazar şöyle tanımlıyor :” Yeni Asya her gün Said Nursi ve Nurculuk pompalıyor.” Zaten baktığınız zaman bütün muhtevası Risale-i Nur, Lahika sayfasından başlayarak ve hadiseleri Risale-i Nur’daki Kur’ani ölçü ve prensiplere göre yorumluyor, değerlendiriyor ve bu yorumların isabeti de bilhassa en iyi müfessir olan zamanın geçmesi ile çok daha iyi bir şekilde anlaşılıyor, kabul ediliyor.

YENİ ASYA HEP HAKLI ÇIKMIŞTIR

“Yeni Asya yaşadığımız süreçte de başından itibaren hangi ikazlarda bulunduysa onların tamamı haklı çıkmıştır. “Cemaatlerin asıl işi manevi hizmetlerdir” demiştir. Cemaatlerin işi devleti yönetmek, siyasi hayatın aktif bir siyasi aktörü gibi davranmak, mal, mülk ticaret olmamalı. Yeni Asya cemaatlerin toplumun manevi hayatını beslemek, inançlı ve ahlaklı nesiller yetiştirmek ana hedefiyle yola devam etmeleri gerektiğini ifade etmiştir, ama bunlara itibar edilmediği noktada bu sıkıntılarla maalesef karşı karşıya kaldık. Şu anda çok büyük bir manevi bunalımdan geçiyoruz, ahlaki bunalımdan geçiyoruz. Bunun sosyal hayata, siyasete yansımalarını hep birlikte görüyoruz ve bizim mesleğimiz Risale-i Nur’dan aldığımız ölçü ve prensiple tamir, onarmak… Dolayısıyla yine bu tamir misyonunun gereğini yapma gayreti içerisinde bir seferberlik anlayışı ile bu onarımı hep birlikte gerçekleştirmek, yaşananlardan doğru dersler çıkarmak, o derslerin gereğini hayata geçirmek noktasında çağrılarda bulunuyoruz.

“Manevî bunalımda olan gençlerimizi kurtarmak hepimizin vazifesi ve elimizden gelen gayreti sonuna kadar göstermek durumundayız. Risale-i Nur’un mesajlarına kendini muhatap sayan ve Risale-i Nur’u doğru anlama gayreti içinde olan bizlerin gündeme almamız gereken en önemli vazife. Bu manada neşriyatımızın bu boyutuyla sahiplenilmesinin büyük önemi var.”