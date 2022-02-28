"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Yeni Asya bir pusula gibi yön gösteriyor

28 Şubat 2022, Pazartesi
Yeni Asya'nın kuruluşunun 53. Yılı İzmir'de düzenlenen bir programla kutlandı. İzmir ve çevresinden programa katılan hanım okuyucuların coşkusu dikkat çekti.

ZEHRANÛR YILDIZ - AYŞE KIRMIZIGÜL - RÜMEYSA ER / İZMİR - YENİ ASYA

Geleneksel Ege Bölgesi Seminerlerinde bu ayki programı aşk ve şevk ile üstlenen Turgutlu Yeni Asya Hanım Okuyucuları oldu. İzmir merkez ilçeleriyle;

Tire, Torbalı, Manisa, Uşak, Aydın Yeni Asya Hanım Okuyucularının iştiyaklarıyla gerçekleşen Risale-i Nur’un Medyadaki Dili olarak 21 Şubat 1970’te basın yayın hayatına atılan gazetemizin 53. Yıl coşkusu İzmir Kültür Merkezi’nde yoğun katılım ile gerçekleşti.

Seminer sadece yetişkinlerle kalmayıp; çocuk tiyatrorusu, faaliyetler ve birbirinden eğlenceli oyunlarla yediden yetmişe her kuşağa hitap eden coşku dolu bir atmosfer oluşturdu.

“Bediüzzaman ve Gazete“ 

Program muhtevasında; Nuray Serim Hasbaş’ın “Bediüzzaman ve Gazete“ adlı semineri iki bölüm halinde gerçekleşti. Ayşe Arı’nın Kur’ân tilâvetinden sonra Risale-i Nur’un Medyadaki Dili ve Zübeyir Gündüzalp konusu büyük ilgi gördü. Sonrasında İzmir’deki Nesl-i Cedid; ilköğretim, ve liseli kardeşlerimizden “Dalgalan Yeni Asya” ve “Yeni Asya Önünde Hürmetle Eğil” şiirleri, talebelerin de katkılarıyla ve Yeni Asya Marşı ile şevk ve ümit dolu bir program gerçekleşti.

Gazetelerde makaleler yazdı

Semineri sunan Nuray Serim Hasbaş şöyle konuştu: “Bediüzzaman Cumhuriyet öncesi padişahlık ve meşrûtiyet dönemlerinde aktif bir okuyucu olmanın ötesinde o dönemin öne çıkan gazetelerde makaleler yazarak fikir ve düşüncelerini kamu ile paylaştığını görüyoruz. Bediüzzaman’ın yazılarının en çok yayınlandığı 1908 ve 1909 yıllarındaki Volkan Gazetesi, İttihad-ı Muhammedi Cemiyetinin yayın organıydı.

Bediüzzaman gazetelere ihtiyacı şöyle beyan etmiştir: Gazeteler iki vazife-i umumiye-i deruhte etmiştir. Çünkü iki rütbeye mazhar olmuşlardır.

1. Gidişattaki müsbet, menfi gelişmeleri haber vermesi. 

2. Hatib-i umumî, mürebbi-i efkâr olması.

Gazeteci “Ümit, aşk ve şevke yönelik neşriyat yapmalı.” Yeni Asya Gazetemizin vesilesi ile okuyucular şevk alıp şevk veriyor. Gazeteciler müstehcen yayınlar ile çorak zihinlerde ahlâk-ı rezilenin tohumlarını serpmemelidir. Bu yüzden bizim neşriyatımıza ihtiyaç yüzken şimdi bin, belki yüz binler oldu. Çünkü o çorak topraklara, çorak zihinlere bizim de Nur tohumları ekmemiz lâzım. Neşriyatın öneminin farkına varalım, şu çorak zihinlere Nur ekmek için çaba sarf edelim. Merhamet etmek için Üstadımızı dinleyen neşriyatımıza elimizden geldiği kadar destek verelim ki, o şer olan tohumlar yeşermeden Nur ile sulansınlar.

ZÜBEYİR GÜNDÜZALP HATIRLATMASI

Zübeyir Ağabey, Yeni Asya için, bu gazete bizim için adeta günlük bir lâhika mektubudur. Üstadın siyasî ve sosyal olayları ve yaşayış noktasındaki görüşlerinde, ölçülerinde birleştikçe, onların Üstadın anladığı şekilde anlamadıkça birlik ve beraberliğimiz tam olmaz. Bunu da sağlayacak günlük bir gazetedir demiştir.

YENİ ASYA’NIN TARİHÇESİ

Yeni Asya yayın hayatına başlamadan önce, onun öncüsü mahiyetinde haftalık gazeteler yayınlanmıştır. Zülfikar isimli bu haftalık gazete, İhlâs ve İttihad gibi farklı isimleriyle yine haftalık olarak çıkmaya başlamıştır.

Yeni Asya, 21 Şubat 1970’de günlük gazete olarak basın yayın hayatına adım atmıştır.

Yayın hayatında birçok kez çeşitli sebeplerden dolayı kapatılmıştır. Sadece 1980-1984 yılları arasında dört kez kapatılır. 

YENİ ASYA MİSYONU...

Yeni Asya, karanlıkta gemilerin doğru yönünü gösteren bir pusula gibi hizmet yaparak, meslek ve meşrebin ayakta tutulmasına vesile oldu ve olmaya devam ediyor. İnşallah kıyamete kadar da devam edecek...

Okunma Sayısı: 71
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Savaş sadece yıkım getirir - Çözüm: İtidal ve diyalog

    Tüketici ikinci elde düşüşü bekliyor

    Dış politika ortak aklı gerektiriyor

    2. demokrasi buluşması bugün

    Gıda enflasyonu ve zam olarak dönecek

    BM Genel Kurulu olağanüstü toplanacak

    Atık su havuzları neden çöküyor?

    FIFA'dan Rusya kararı

    AB: Şimdiye kadar en az 300 bin Ukraynalı AB topraklarına girdi

    Suudi Arabistan'da yeni doğal gaz sahaları bulundu

    AB hava sahası Rus uçaklarına kapatılıyor

    Her yerde “Savaşa hayır”

    BM: Ukrayna'da en az 64 sivil öldü, 176 sivil yaralandı, 368 bin mülteci komşu ülkelere geçti

    Zelenskiy: Rus heyetiyle ön koşulsuz görüşme yapılacak

    Azerbaycan'ın Büyükelçiliği: Ukrayna'da 4 Azerbaycanlı öldü

    Ukrayna'nın en genç milletvekili de silahlandı

    28 Şubatçıların açtığı yaraları saracağız

    Üç doz aşılıların sayısı çok düşük

    Putin'den caydırıcı güçlerin özel savaş görevi durumuna geçmesi talimatı

    'Rusya'nın ön koşulsuz görüşmek istemesi şimdiden bir zaferdir'

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Galiçyalıların Ukrayna tiyatrosu…
    Ali FERŞADOĞLU

    28 Şubat, ürünü AKP ile devam etti!
    Genel

    Tüketici ikinci elde düşüşü bekliyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Kimler kimlerin yanında?
    Mehmet KARA

    3’ü ters çevirince ne oluyor?
    Yeni Asya'dan Size

    Teşekkürler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Evlât yetiştirme meselemiz (6)
    Genel

    Savaş sadece yıkım getirir - Çözüm: İtidal ve diyalog
    Süleyman KÖSMENE

    Hediye, zekât ve sadaka üzerine

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.