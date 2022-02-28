Yeni Asya bir pusula gibi yön gösteriyor

Yeni Asya'nın kuruluşunun 53. Yılı İzmir'de düzenlenen bir programla kutlandı. İzmir ve çevresinden programa katılan hanım okuyucuların coşkusu dikkat çekti.

ZEHRANÛR YILDIZ - AYŞE KIRMIZIGÜL - RÜMEYSA ER / İZMİR - YENİ ASYA

Geleneksel Ege Bölgesi Seminerlerinde bu ayki programı aşk ve şevk ile üstlenen Turgutlu Yeni Asya Hanım Okuyucuları oldu. İzmir merkez ilçeleriyle;

Tire, Torbalı, Manisa, Uşak, Aydın Yeni Asya Hanım Okuyucularının iştiyaklarıyla gerçekleşen Risale-i Nur’un Medyadaki Dili olarak 21 Şubat 1970’te basın yayın hayatına atılan gazetemizin 53. Yıl coşkusu İzmir Kültür Merkezi’nde yoğun katılım ile gerçekleşti.

Seminer sadece yetişkinlerle kalmayıp; çocuk tiyatrorusu, faaliyetler ve birbirinden eğlenceli oyunlarla yediden yetmişe her kuşağa hitap eden coşku dolu bir atmosfer oluşturdu.

“Bediüzzaman ve Gazete“

Program muhtevasında; Nuray Serim Hasbaş’ın “Bediüzzaman ve Gazete“ adlı semineri iki bölüm halinde gerçekleşti. Ayşe Arı’nın Kur’ân tilâvetinden sonra Risale-i Nur’un Medyadaki Dili ve Zübeyir Gündüzalp konusu büyük ilgi gördü. Sonrasında İzmir’deki Nesl-i Cedid; ilköğretim, ve liseli kardeşlerimizden “Dalgalan Yeni Asya” ve “Yeni Asya Önünde Hürmetle Eğil” şiirleri, talebelerin de katkılarıyla ve Yeni Asya Marşı ile şevk ve ümit dolu bir program gerçekleşti.

Gazetelerde makaleler yazdı

Semineri sunan Nuray Serim Hasbaş şöyle konuştu: “Bediüzzaman Cumhuriyet öncesi padişahlık ve meşrûtiyet dönemlerinde aktif bir okuyucu olmanın ötesinde o dönemin öne çıkan gazetelerde makaleler yazarak fikir ve düşüncelerini kamu ile paylaştığını görüyoruz. Bediüzzaman’ın yazılarının en çok yayınlandığı 1908 ve 1909 yıllarındaki Volkan Gazetesi, İttihad-ı Muhammedi Cemiyetinin yayın organıydı.

Bediüzzaman gazetelere ihtiyacı şöyle beyan etmiştir: Gazeteler iki vazife-i umumiye-i deruhte etmiştir. Çünkü iki rütbeye mazhar olmuşlardır.

1. Gidişattaki müsbet, menfi gelişmeleri haber vermesi.

2. Hatib-i umumî, mürebbi-i efkâr olması.

Gazeteci “Ümit, aşk ve şevke yönelik neşriyat yapmalı.” Yeni Asya Gazetemizin vesilesi ile okuyucular şevk alıp şevk veriyor. Gazeteciler müstehcen yayınlar ile çorak zihinlerde ahlâk-ı rezilenin tohumlarını serpmemelidir. Bu yüzden bizim neşriyatımıza ihtiyaç yüzken şimdi bin, belki yüz binler oldu. Çünkü o çorak topraklara, çorak zihinlere bizim de Nur tohumları ekmemiz lâzım. Neşriyatın öneminin farkına varalım, şu çorak zihinlere Nur ekmek için çaba sarf edelim. Merhamet etmek için Üstadımızı dinleyen neşriyatımıza elimizden geldiği kadar destek verelim ki, o şer olan tohumlar yeşermeden Nur ile sulansınlar.

ZÜBEYİR GÜNDÜZALP HATIRLATMASI

Zübeyir Ağabey, Yeni Asya için, bu gazete bizim için adeta günlük bir lâhika mektubudur. Üstadın siyasî ve sosyal olayları ve yaşayış noktasındaki görüşlerinde, ölçülerinde birleştikçe, onların Üstadın anladığı şekilde anlamadıkça birlik ve beraberliğimiz tam olmaz. Bunu da sağlayacak günlük bir gazetedir demiştir.

YENİ ASYA’NIN TARİHÇESİ

Yeni Asya yayın hayatına başlamadan önce, onun öncüsü mahiyetinde haftalık gazeteler yayınlanmıştır. Zülfikar isimli bu haftalık gazete, İhlâs ve İttihad gibi farklı isimleriyle yine haftalık olarak çıkmaya başlamıştır.

Yeni Asya, 21 Şubat 1970’de günlük gazete olarak basın yayın hayatına adım atmıştır.

Yayın hayatında birçok kez çeşitli sebeplerden dolayı kapatılmıştır. Sadece 1980-1984 yılları arasında dört kez kapatılır.

YENİ ASYA MİSYONU...

Yeni Asya, karanlıkta gemilerin doğru yönünü gösteren bir pusula gibi hizmet yaparak, meslek ve meşrebin ayakta tutulmasına vesile oldu ve olmaya devam ediyor. İnşallah kıyamete kadar da devam edecek...