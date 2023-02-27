Yeni Asya, cesaret ve metanet örneği

Eğitimci Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, Yeni Asya’nın 54. kuruluş yıldönümünü gazetemize gönderdiği bir mesajla kutladı.

Prof. Dr. Yılmaz’ın mesajı şöyle: “Yeni Asya Gazetesi ile tanışmam 1987’lere dayanır. Her ihtilalin geride bıraktığı acı tortudan nasibini almış, ama istikametinden en küçük sapma sergilemeyen, cesur bir metanet örneğidir. Peki bunu neye borçlu? İktidar sahiplerinden herhangi bir beklentisi olmamamasına, çıkar ekseninde güç sahiplerine karşı riya ve tabasbusa tenezzül etmemesine, yayın ilkesi olarak doğruluk ve dürüstlükten taviz vermemesine, işleyişini ‘Asyanın bahtının miftahı olan meşveret ve şûra’ esasıyla yürütmesine borçludur. Daha da önemlisi, arkasındaki safi kitlenin manevi duasına borçludur. İlkelerinden tavizsiz nice 54. Yılları olması dileğiyle...” İstanbul - Seyhan Şentürk

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