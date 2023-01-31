Yeni Asya’dan kuvvet alıyoruz

Çorum Yeni Asya Gazetesi Temsilciliği, Demokrat Parti Çorum İl Başkanı Ahmet Damar’ı ve üyelerini ziyaret etti.

Yeni Asya Gazetesi Çorum Temsilcisi Erdoğan Dinç, Demokrat Parti’nin köklü bir parti olup memleketimizde din ve fikir hürriyetini, hukukun üstünlüğü anlayışını temsil ettiğini belirtirken, “Bu bir misyondur.Bu misyonun devam ettirilmesi gerekmektedir. Bizler bu noktada Demokratları 1946’dan beri destekliyoruz. Desteğimiz bu günlerde de devam edecektir. Bu ziyaretimizi de bu amaçla yaptık” dedi. DP İl Başkanı Ahmet Damar da, ziyaretten çok memnun olduklarını belirterek, “Yeni Asya Gazetesi daima demokrat misyonu ayakta tutabilmek için her zaman bizlere destek verdi. Bundan sonraki süreçte de bu desteğin devam edeceğini biliyoruz. Manen de bundan kuvvet alıyoruz ve memnun oluyoruz” ifadelerini kullandı. Damar, Çorum Yeni Asya Gazetesi Temsilciliğine ve Yeni Asya Gazetesi okuyucularına teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.

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