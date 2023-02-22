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22 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Yeni Asya, demokrasi, hukuk ve özgürlükleri savunan cephenin özgün bir rengi

22 Şubat 2023, Çarşamba 15:59
21 Şubat 1970 tarihinde ilk sayısıyla basın hayatına adım atan Yeni Asya'nın 54. kuruluş yıldönümü vesilesiyle, gazetemiz hakkındaki kanaat ve değerlendirmelerini bizimle paylaşan siyasî parti genel başkanlarına, milletvekillerine, eski bakanlara, siyasî parti temsilcilerine, STK temsilcilerine, sendika başkanlarına, Türkiye’nin ve dünyanın dört yanından tebriklerini ileten okuyucularımıza teşekkür ediyoruz.

FARUK BİLDİRİCİ - Medya Ombudsmanı

Yeni Asya, tek adam rejiminin baskılarına, hatta Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan kesme cezaları yağdırmasına rağmen çizgisinden ödün vermeyen, güce boyun eğmeyen bir gazete. Kuruluşuna vesile olan özel misyonunu habercilik standartları ile bağdaştırmaya özen göstermesi de takdire şayan bir durum. Bu haliyle Yeni Asya, Türkiye medyasında demokrasi, hukuk ve özgürlükleri savunan cephenin özgün bir rengi. 

Gücünü bütünleşmiş olduğu okur kitlesinden aldığı, haberlerinde, yazılarında, tüm yayınlarında kendini gösteriyor. Yeni Asya’nın 54. Kuruluş yıldönümünü kutlarım, nice yıllara… 

***

Tek adam rejimine karşı çıktık, Parlamenter sistemi savunduk

21 Şubat 1970’te yayın hayatına başlayan Yeni Asya, Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak, yarım asrı aşan yayın hayatında her hal ve şartta demokrasiyi, hukuk ve adaleti, hak ve hürriyetleri savunan, ihtilâllere, antidemokratik ve dayatmacı anlayış ve uygulamalara, tek adam rejimine karşı çıkan bir duruş ortaya koydu. 

Tek adam rejimine, gündeme getiriliş ve referandum sürecinde de, sonrasında kararlı bir şekilde itiraz edip demokrasiyi, hukuk devletini ve parlamenter sistemi savundu.

54. kuruluş yıldönümümüz vesilesiyle, gazetemiz hakkındaki kanaat ve değerlendirmelerini bizimle paylaşan siyasî parti genel başkanlarına, milletvekillerine, eski bakanlara, siyasî parti temsilcilerine, STK temsilcilerine, sendika başkanlarına, Türkiye’nin ve dünyanın dört yanından tebriklerini ileten okuyucularımıza teşekkür ediyoruz.

MEHMET KARA Yeni Asya Gazetesi Ankara Temsilcisi

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