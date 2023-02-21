Yeni Asya, demokrasinin temsilcisidir

21 Şubat 1970 tarihinde ilk sayısıyla basın hayatına adım atan Yeni Asya'nın 54. kuruluş yıldönümü vesilesiyle, gazetemiz hakkındaki kanaat ve değerlendirmelerini bizimle paylaşan siyasî parti genel başkanlarına, milletvekillerine, eski bakanlara, siyasî parti temsilcilerine, STK temsilcilerine, sendika başkanlarına, Türkiye’nin ve dünyanın dört yanından tebriklerini ileten okuyucularımıza teşekkür ediyoruz.

GÜRKAN AVCI DESAM Başkanı

Yeni Asya, bana göre demokrasinin temsilcisidir. Doğru ve gerçek haberciliğin temsilcisidir. İnsan ve ihsan hizmetinin; vatanseverlik ve milletperverliğin; ülkemizi inşa ve ihyanın; birlik ve barışın; kardeşlik ve dostluğun; samimiyet ve ihlasın; hak ve hukukun; hürriyet ve meşveretin; şevkat ve irtibatın; cesaret, metanet ve moralin basın dünyamızdaki nadir samimî temsilcilerindendir.

Hayatı bir kamu hizmeti olan basın hizmetini 54 yıldır bu saikler için yapan güzide bir anlayışın temayüz etmiş hali olan Yeni Asyanın ilk günkü samimî duygu ve düşünceleri ile hedefine yürütmeye devam ettiğini görüyorum, okuyorum ve gurur duyduğumu belirtmek istiyorum...

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Tek adam rejimine karşı çıktık, Parlamenter sistemi savunduk

21 Şubat 1970’te yayın hayatına başlayan Yeni Asya, Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak, yarım asrı aşan yayın hayatında her hal ve şartta demokrasiyi, hukuk ve adaleti, hak ve hürriyetleri savunan, ihtilâllere, antidemokratik ve dayatmacı anlayış ve uygulamalara, tek adam rejimine karşı çıkan bir duruş ortaya koydu.

Tek adam rejimine, gündeme getiriliş ve referandum sürecinde de, sonrasında kararlı bir şekilde itiraz edip demokrasiyi, hukuk devletini ve parlamenter sistemi savundu.

54. kuruluş yıldönümümüz vesilesiyle, gazetemiz hakkındaki kanaat ve değerlendirmelerini bizimle paylaşan siyasî parti genel başkanlarına, milletvekillerine, eski bakanlara, siyasî parti temsilcilerine, STK temsilcilerine, sendika başkanlarına, Türkiye’nin ve dünyanın dört yanından tebriklerini ileten okuyucularımıza teşekkür ediyoruz.

MEHMET KARA Yeni Asya Gazetesi Ankara Temsilcisi