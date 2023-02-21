Yeni Asya, gerçekten demokratlara nokta-i istinaddır

21 Şubat 1970 tarihinde ilk sayısıyla basın hayatına adım atan Yeni Asya'nın 54. kuruluş yıldönümü vesilesiyle, gazetemiz hakkındaki kanaat ve değerlendirmelerini bizimle paylaşan siyasî parti genel başkanlarına, milletvekillerine, eski bakanlara, siyasî parti temsilcilerine, STK temsilcilerine, sendika başkanlarına, Türkiye’nin ve dünyanın dört yanından tebriklerini ileten okuyucularımıza teşekkür ediyoruz.

DOÇ. DR. SERHAN YÜCEL - Demokrat Parti Genel sekreteri

Yeni Asya, gerçekten “demokratlara nokta-i istinad”dır. Ben öğrenciliğimden beri hep Demokrat misyonun içinde oldum. Rahmetli Aydın Menderes’le, rahmetli Süleyman Demirel’le çalıştım. Rahmetli Demirel’in Cumhurbaşkanlığı döneminde tarih danışmanlığı yaptım. Gerek Menderes’le gerekse Demirel’le çalıştığım dönemlerde daha sonra DP’ye Genel Sekreter olduğum zamanda Yeni Asya câmiasıyla hukukum var. Bu kadar uzun yıllar çizgisinde kırılma olmaması gerçekten takdire şâyan. Resmi ilân baskısına, basın kartlarının yenilenmemesine, gri pasaport verilmemesine; dayatılan onca kanunsuzluğa, haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe rağmen Yeni Asya’nın çizgisinde kırılma olmadı, bu çağda böyle bir tutarlılığı izlemek oldukça önemli. DP Genel Sekreteri olarak Yeni Asya camiasına şükranlarımı arz ediyorum.

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Tek adam rejimine karşı çıktık, Parlamenter sistemi savunduk

21 Şubat 1970’te yayın hayatına başlayan Yeni Asya, Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak, yarım asrı aşan yayın hayatında her hal ve şartta demokrasiyi, hukuk ve adaleti, hak ve hürriyetleri savunan, ihtilâllere, antidemokratik ve dayatmacı anlayış ve uygulamalara, tek adam rejimine karşı çıkan bir duruş ortaya koydu.

Tek adam rejimine, gündeme getiriliş ve referandum sürecinde de, sonrasında kararlı bir şekilde itiraz edip demokrasiyi, hukuk devletini ve parlamenter sistemi savundu.

54. kuruluş yıldönümümüz vesilesiyle, gazetemiz hakkındaki kanaat ve değerlendirmelerini bizimle paylaşan siyasî parti genel başkanlarına, milletvekillerine, eski bakanlara, siyasî parti temsilcilerine, STK temsilcilerine, sendika başkanlarına, Türkiye’nin ve dünyanın dört yanından tebriklerini ileten okuyucularımıza teşekkür ediyoruz.

MEHMET KARA Yeni Asya Gazetesi Ankara Temsilcisi