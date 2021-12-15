Yeni Asya gündem belirliyor

Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz hafta sonu Ankara’da Sincan Kültür Merkezi, Ankara Temsilcimiz ve Fidan Kültür Merkezinde okuyucularımızla buluştu. Güleçyüz, üç gün çok yoğun geçen programların çok istifadeli ve verimli geçtiğini söyledi.

Siyasetin merkezi olan Ankara’da gazetemizin temsilciliğinin önemli görevler ifa ettiğini, bundan sonra bu faaliyetlerine devam edeceğini anlatan Güleçyüz, siyasetçiler, büyükelçiler ve sivil toplum örgütleriyle ilişkilerle doğru İslâmiyetin, İslâmiyete lâyık doğruluğun anlatıldığını söyledi.

Güleçyüz, “Yeni Asya İslâmî prensiplerin Risale-i Nur’daki yorumundan hareketle, hukuka ve ahlâkî değerlere dayanan bir demokrasiyi hiç tereddütsüz savundu, savunuyor. İslâmın prensiplerine göre tek adam rejimi diye bir şey olmayacağını yeni sistem tartışmaları başladığından beri dile getiriyoruz. Buna rağmen Türkiye öyle bir sistemin içine sokuldu. Geldiğimiz noktada haklılığımız ortaya çıktı. Buna karşı da bir duruş ortaya koyduk, koymaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Millet ittifakı ile Deva ve Gelecek Parti’nin yaptıkları iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarının Yeni Asya’nın tavsiye ettiği çizgide ilerlediğini belirten Güleçyüz, Yeni Asya’nın erken seçimi 1.5 yıldır gündeme getirerek ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan ve hukuksuzluklardan bu şekilde kurtulacağını yayınlarıyla anlattığını söyledi.

Recep Gören - ANKARA