Yeni Asya, hak ve adalet arayışının kalelerinden oldu

21 Şubat 1970 tarihinde ilk sayısıyla basın hayatına adım atan Yeni Asya'nın 54. kuruluş yıldönümü vesilesiyle, gazetemiz hakkındaki kanaat ve değerlendirmelerini bizimle paylaşan siyasî parti genel başkanlarına, milletvekillerine, eski bakanlara, siyasî parti temsilcilerine, STK temsilcilerine, sendika başkanlarına, Türkiye’nin ve dünyanın dört yanından tebriklerini ileten okuyucularımıza teşekkür ediyoruz.

MUAMMER BİLGİÇ - Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi

Karanlık günler yaşıyoruz. OHAL fiilen devam ediyor. Düşünce kriminalize ediliyor. Hak ve adalet arayışı kriminalize ediliyor. Ama aslında 100 yıllık süreçte bunlar yeni değil. Çoğulcu, katılımcı, şeffaf, denetlenebilir ve hesap verebilir olan, inanç ve düşünceye saygılı, hukuka, temel hak ve özgürlüklere riayet edilen dönemlere yaklaştık, yani en azından öyle bir yola girdik ama faklı engeller yüzünden hiç ulaşamadık.

Tekçiliģin, dayatmaların ve eşitsizliklerin artarak devam ettiği son yıllarda Yeni Asya Gazetesi, manşetleriyle, özel haber ve röportajlarıyla, özellikle de İbrahim Özdabak'ın ülkenin tomografisi olan karikatürleriyle hak ve adalet arayışının kalelerinden oldu. Yaşadığımız bu sıkıntıli süreç birbirimizi daha iyi tanıdığımız, birbirimizden çok şey öğrendiğimiz bir okula dönüştü. Tanık olduğumuz bu karanlık günlerden çıkışın yolu ezberlerimiz ve önyargılarımız değil, birbirimizi anlama çabamız ve dayanışmamızdır. Her türlü baskıya rağmen hak ve adalet arayışına ses olma kararlılığından ötürü Yeni Asya Gazetesi'ne teşekkür ediyorum.