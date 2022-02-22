Yeni Asya hakkaniyetli, tarafsız ve adaletlidir

53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler... Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...

İSMET TOKDEMİR(CHP Hatay Milletvekili)

1970’ten bu yana yayın hayatına devam eden Yeni Asya; gazetecilik ilkelerinden vazgeçmeyerek demokrasi için Türkiye’ye önemli katkılar sunmuştur.

Bizim ülkemizde 50 yıllık gazete sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Yeni Asya’nın da 53 yıldır aynı, çizgisinde bir kırılma, bir sapma olmadan sürdürebilmesi büyük başarıdır.

Günümüzde de hakkaniyetli, tarafsız ve adaletli yayın yapan ve halkın dertlerini dile getiren yayın organlarının yok denecek kadar az olduğu bu dönemde bile ilkelerinden vazgeçmeden yayın hayatına devam etmektedir.

Medyanın baskı ve tahakküm altına alındığı, farklı seslerin susturulmaya çalışıldığı böylesi bir dönemde farklı ses olabilmek çok kıymetlidir.

Kurulduğu günden beri, devletimizin, milletimizin, milletin inanç ve değerlerinin, millet iradesinin, demokrasinin, hak, hukuk ve adaletin yanında yer alma gayreti ile yayın hayatına devam eden, Yeni Asya Gazetesi’nin, 53. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, daha nice başarılı yayın yılları diliyorum.

Gazetenize emek veren herkesi, teknik servislerde çalışanlarınızı, muhabir, yazar ve okurlarınızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

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Gazetemizde yer alan içerikleri okumak için tıklayınız:

53. yıla girerken

53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -1- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...

53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -2- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...

53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -3- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...

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