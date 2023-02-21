Yeni Asya, hürriyet mücadelesini tavizsiz sürdürüyor

21 Şubat 1970 tarihinde ilk sayısıyla basın hayatına adım atan Yeni Asya'nın 54. kuruluş yıldönümü vesilesiyle, gazetemiz hakkındaki kanaat ve değerlendirmelerini bizimle paylaşan siyasî parti genel başkanlarına, milletvekillerine, eski bakanlara, siyasî parti temsilcilerine, STK temsilcilerine, sendika başkanlarına, Türkiye’nin ve dünyanın dört yanından tebriklerini ileten okuyucularımıza teşekkür ediyoruz.

RECEP ÖZEL - 16. Dönem İstanbul Milletvekili

Kurulduğu ve yayın hayatına başladı gün den bu yana Bab-ı Ali'nin yorulmak bilmeyen, inandığı ve savunduğu mefkureden bir an bile sapmayan Yeni Asya Gazetesinin 54. yayın yılına ulaşmış olmasını, takdirle canı gönülden tebrik ediyorum.

Yeni Asya Gazetesinin okuru ve müdavimi olmak, şahsım adına her zaman bir onur vesilesi olmuştur.

İhtilal ve yasaklı dönemlerde, çalkantılı ve zor şartlar altında, şiarı olan hukuk, hürriyet, adalet ve demokrasiyi savunma ilkesinden taviz vermeyen gazetemiz, defalarca kapatılmış ve susturulmak istenmiştir. Tek adam zihniyetinin yönetim de hüküm sürdüğü bugün dahi, ilk yayın hayatına başladığı gün ki gibi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü mücadelesini tavizsizce sürdürmektedir.

Bugün 21 Şubat 2023 tarihi itibariyle 1115 gün dür, bir gazetenin en tabii hakkı olan Resmi İlan alma ve yayınlama hakkı gaspedilmektedir!!

Demokrasi ve Hukuk devleti olan özgür TÜRKİYE adına bir utanç vesilesi olan bu yasak kaldırılmalıdır.

Her şart altında doğrudan ve adaletten yana olan gazetemizin bu yiğit ve haklı mücadelesinde zaferin, hak dan yana olacağı inancımla, bu kutlu hizmete emeği geçen gazetemizin her birimindeki bütün emektar kardeşlerimizin 54. yılını tebrik ediyorum.

Yeni Asya'nın Demokrasimize yakışmayan bu prangaların kalktığı nice yayın yıllarına erişmesini temenni ediyorum.

Bu arada ülkemizde meydana gelen ve hepimizi derinden sarsan yaşadığımız elim deprem afatında, kaybettiğimiz canlarımıza, Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalan yakınlarına sabr-ı Cemil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

***

Tek adam rejimine karşı çıktık, Parlamenter sistemi savunduk

21 Şubat 1970’te yayın hayatına başlayan Yeni Asya, Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak, yarım asrı aşan yayın hayatında her hal ve şartta demokrasiyi, hukuk ve adaleti, hak ve hürriyetleri savunan, ihtilâllere, antidemokratik ve dayatmacı anlayış ve uygulamalara, tek adam rejimine karşı çıkan bir duruş ortaya koydu.

Tek adam rejimine, gündeme getiriliş ve referandum sürecinde de, sonrasında kararlı bir şekilde itiraz edip demokrasiyi, hukuk devletini ve parlamenter sistemi savundu.

54. kuruluş yıldönümümüz vesilesiyle, gazetemiz hakkındaki kanaat ve değerlendirmelerini bizimle paylaşan siyasî parti genel başkanlarına, milletvekillerine, eski bakanlara, siyasî parti temsilcilerine, STK temsilcilerine, sendika başkanlarına, Türkiye’nin ve dünyanın dört yanından tebriklerini ileten okuyucularımıza teşekkür ediyoruz.

MEHMET KARA Yeni Asya Gazetesi Ankara Temsilcisi