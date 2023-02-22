Yeni Asya, istikrarlı habercilik ve yayın çizgisiyle umut veriyor

21 Şubat 1970 tarihinde ilk sayısıyla basın hayatına adım atan Yeni Asya'nın 54. kuruluş yıldönümü vesilesiyle, gazetemiz hakkındaki kanaat ve değerlendirmelerini bizimle paylaşan siyasî parti genel başkanlarına, milletvekillerine, eski bakanlara, siyasî parti temsilcilerine, STK temsilcilerine, sendika başkanlarına, Türkiye’nin ve dünyanın dört yanından tebriklerini ileten okuyucularımıza teşekkür ediyoruz.

İSMET TOKDEMİR - CHP Hatay Milletvekili

Hiç şüphesiz ki bir ülkenin demokratik gelişmişliğinin en önemli göstergelerinden birisi farklı kanaat ve görüşlerin özgürce ifade edilebildiği bir medyadır.

Ülkemizde halkın doğru haber alması için mücadele eden, tüm engellemelere rağmen televizyon ve gazetelerde tarafsız, özgür yayın yapabilen sınırlı basın kuruluşu vardır.

Yeni Asya Gazetesi, 54 yıllık yayın çizgisi ve okur kitlesi birlikte değerlendirildiğinde, ülkemizin demokrasi mücadelesine önemli katkılarda bulunmuş basın kuruluşlardan biridir.

Temel hak ve hürriyetleri hiçe sayarak toplumsal kutuplaşmayı artırıcı habercilik anlayışının hâkim olduğu ülkemizde, Yeni Asya Gazetesi’nin hürriyetlerden, insan haklarından ve demokrasiden tavizsiz tavrı basın yayın camiasında fark yaratmıştır.

Basın İlân Kurumu’ndan ilân alamayan, yaşanan ekonomik kriz sebebiyle artan yüksek maliyetlere rağmen yayın hayatını sürdürmeye çalışan Yeni Asya Gazetesi, istikrarlı habercilik ve yayın çizgisiyle ülkemizde basının geleceği açısından bize umut veren bir yayın organı olmuştur.

Bu duygu ve düşüncelerle Yeni Asya Gazetesi’nin 54. kuruluş yıldönümünü kutluyor, köklü geçmişi ile ülkemizin basın hayatına yaptığı olumlu katkılar için teşekkür ediyor, daha nice yıllar basınımıza ve ülkemize hizmet etmesini diliyorum.



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Tek adam rejimine karşı çıktık, Parlamenter sistemi savunduk

21 Şubat 1970’te yayın hayatına başlayan Yeni Asya, Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak, yarım asrı aşan yayın hayatında her hal ve şartta demokrasiyi, hukuk ve adaleti, hak ve hürriyetleri savunan, ihtilâllere, antidemokratik ve dayatmacı anlayış ve uygulamalara, tek adam rejimine karşı çıkan bir duruş ortaya koydu.

Tek adam rejimine, gündeme getiriliş ve referandum sürecinde de, sonrasında kararlı bir şekilde itiraz edip demokrasiyi, hukuk devletini ve parlamenter sistemi savundu.

54. kuruluş yıldönümümüz vesilesiyle, gazetemiz hakkındaki kanaat ve değerlendirmelerini bizimle paylaşan siyasî parti genel başkanlarına, milletvekillerine, eski bakanlara, siyasî parti temsilcilerine, STK temsilcilerine, sendika başkanlarına, Türkiye’nin ve dünyanın dört yanından tebriklerini ileten okuyucularımıza teşekkür ediyoruz.

MEHMET KARA Yeni Asya Gazetesi Ankara Temsilcisi