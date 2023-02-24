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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 ŞUBAT 2023 CUMA - YIL: 54

Yeni Asya’nın 54. kuruluş yıldönümü kutlu olsun

24 Şubat 2023, Cuma
Bab-ı Ali’de 54 yıl önce “Gayemiz vatan sathını bir mektep yapmaktır” sloganı ile kurulan Yeni Asya, hem bu hedefe ulaşılmasında hem de “Asya’nın bahtının miftahı meşveret ve şuradır” cümlesinde ifadesini bulan şuraya, meclise dayalı demokrasi ve temel insan haklarına ulaşmada bir serdengeçti kararlılığı ve cesareti ile Türk basın hayatında yerini aldı.

Geride bıraktığımız 54 yıl içinde başta sivil ve askeri darbeler olmak üzere millet iradesinden gücünü almayan tüm oldubittilere, her türlü tehlikeyi göze alarak mücadele etti. Her türlü vesayet teşebbüslerini önlemeye çalıştı. 

Dinin siyasallaşması projeleri ve dinin siyasete alet edilmesinin en çok dine ve dindarlara zarar vereceği gerçeğinden hareketle karşı çıktı. Liyakat ve maharet eksenli bir yönetim anlayışının ülkede hakim olmasına gayret etti.

“Bu zamanda en büyük bir farz vazife ittihad-ı İslamdır” tespitinden hareketle gerçekçi hedeflerle İslam alemi ile ilgili her türlü yayını yapmaya gayret etti.

İman hakikatlerinin tüm insanlara ulaştırılması için her türlü müspet mecraları kullanarak muazzam bir çığır açtı. Cemaatlere ve sivil toplum örgütlerine ilham kaynağı oldu. Kaynağı olan Risale-i Nur külliyatının, ülkemizde ve dünyada tanınması ve onun üzerindeki anti demokratik ve hukuk dışı baskıların püskürtülmesi için müspet hareket metodları ile etkili bir şekilde mücadele etti.

Toplumun manevi dinamiklerini her ortamda diri tutarak, milletin birlik ve beraberliğini İslamiyet milliyeti bağlamında değerlendirerek kardeşlik bağlarının güçlenmesine hizmet etti.

Siyasetteki muktesit mesleği ihtiyar ederek, ifrat ve tefritten uzak vasat ve dengeli yaklaşımlarla siyasetin normalleşmesine gayret etti.

“Vela tezirü vaziretün vizra uhra“ ilahi emrine uyarak, suçun şahsiliği prensibini topluma mal etmeye çalıştı.

Yayınladığı eserlerle, din ilimleri ile fen ilimlerinin birlikte mütala edildiği modern ilimi kelam eserleri diyebileceğimiz çok sayıda eseri toplumun hizmetine sundu.

Hikmet, iffet ve şecaatten oluşan sırat-ı müstakim esasları Yeni Asya’nın vazgeçilmez esasları oldu.

Ve daha nice güzel hizmetler…

54. yıl hayırlı olsun…

İzmit  / Yeni Asya

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