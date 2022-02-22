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22 ŞUBAT 2022 SALI - YIL: 53

Yeni Asya’nın başarısındaki üç faktör

22 Şubat 2022, Salı
53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler... Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...

İLHAN KESİCİ (CHP İstanbul Milletvekili)

Yeni Asya Gazetesi 21 Şubat 1970 yılında yayın hayatına başlamıştır. Bugün itibariyle tam 53. yıl dönümünü idrak ediyoruz.  Türkiye şartlarında kesintisiz, kavgasız gürültüsüz bir 53 yıllık yayın hayatını idrak etmek zannedildiği kadar kolay bir iş değildir.  

Yeni Asya Gazetesi’ni çok daha büyük imkân ve sermayelerle kurulmuş gazetelerle mukayese ettiğimizde bile Yeni Asya Gazetemizin çok daha istikrarlı bir çizgi ve başarı ile yayın hayatına devam ettiğini görüyoruz.  

Bu başarıda en başta üç büyük faktörün rol oynadığını ifade etmek istiyorum.  

Birincisi, Yeni Asya Gazetesi’nin Bediüzzaman Said Nursî’nin Kur’ân tefsiri Risale-i Nur Külliyatı’nı referans alan İslâmî duyarlılığa sahip bir yayın politikası izlemiş olmasıdır. 

İkincisi, bu amaçla çalışan insanlarımızın bu kutlu hedeften aldıkları ahlâk, azim ve şevkle ve canla başla bu hizmet ifa etmeye çalışıyor olmalarıdır. 

Bir üçüncü nokta olarak da şunu ifade etmek istiyorum ki yayın hayatında her hal ve şartta demokrasiyi, hukuk ve adaleti, hak ve özgürlükleri savunan, ihtilâllere, antidemokratik ve dayatmacı anlayış ve uygulamalara karşı çıkan bir duruş ortaya koymuş olmasıdır.  

Yeni Asya Gazetemize ve bu başarıyı mümkün kılan cefakâr ve vefakâr dost ve kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan nice 53 yıllar daha başarılı bir hizmet ve yayın hayatı diliyorum.

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Gazetemizde yer alan içerikleri okumak için tıklayınız:

53. yıla girerken

53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -1- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...

53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -2- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...

53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -3- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...

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21 Şubat 2022 tarihli e-gazetemizi bu linki tıklayarak indirebilirsiniz:

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