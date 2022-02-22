Yeni Asya’nın zor şartlardaki duruşu çok kıymetli

53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler... Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...

MUSTAFA YENEROĞLU - DEVA Partisi Hukuk ve Adalet İşleri Başkanı

Demokratik bir toplumda bağımsız ve eleştirel basın, demokrasinin temel taşlarından ve güvencelerindendir. Bugün ülkemizde ne yazık ki farklı seslere tahammül azalmış, otoriter rejimlerin en fazla çekindiği konuların başında gelen basın özgürlüğü ise sekteye uğratılmıştır, basının büyük bir bölümü adeta tekelleştirilmiştir.

Bunun yanı sıra içinden geçtiğimiz süreçte, Türkiye’miz hukuk devleti iddiasından çok uzaklaşmıştır. 2021 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke arasında ülkemizin 153. sırada olması bu durumun bir sonucudur.

Basın özgürlüğünün alanının daraltıldıkça, özgür basına olan ihtiyacımızın arttığı bu atmosferde, ‘Gerçekten haber verir’ anlayışıyla 21 Şubat 1970’de yayın hayatına başlayan Yeni Asya Gazetesi’nin bugün zor şartlara rağmen ortaya koyduğu eleştirel gazetecilik misyonu ve duruşunu çok kıymetli bulduğumu ifade etmek isterim.

Bu duygu ve düşüncelerle, Yeni Asya Gazetesi’nin 53. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, gazetenizin “Gerçekten haber vermeye” devam edeceği nice yıllar görmeyi arzu ediyorum.

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Gazetemizde yer alan içerikleri okumak için tıklayınız:

53. yıla girerken

53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -1- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...

53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -2- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...

53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -3- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...

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