Yeni Asya, şaşmadan hukuk devletini savunuyor

21 Şubat 1970 tarihinde ilk sayısıyla basın hayatına adım atan Yeni Asya'nın 54. kuruluş yıldönümü vesilesiyle, gazetemiz hakkındaki kanaat ve değerlendirmelerini bizimle paylaşan siyasî parti genel başkanlarına, milletvekillerine, eski bakanlara, siyasî parti temsilcilerine, STK temsilcilerine, sendika başkanlarına, Türkiye’nin ve dünyanın dört yanından tebriklerini ileten okuyucularımıza teşekkür ediyoruz.

Yeni Asya Gazetesi kendisini şöyle tanımlıyor: ‘Tek adam rejimine, gündeme getiriliş ve referandum sürecinde de, sonrasında kararlı bir şekilde itiraz edip demokrasiyi, hukuk devletini ve parlamenter sistemi savunan gazete ‘’… Gerçekten de tam da böyle…

Yeni Asya, 21 Şubat'ta 54. yaşına giriyor. Yeni Asya için her sene kanaat ve değerlendirme tazelemesinde aklıma öncelikle 15 Temmuz rejimi sonrasında demokratik bir pusula gibi şaşmadan hukuk devleti istikametinde yayın yapması gelir.

Gittikçe taşınamaz hale bu sefalet ve zulmün, karanlığın bitmesinin de tek çaresi erçekten evrensel bir demokrasi ve hukuk devletinin inşasıdır.

Bu karanlık ve iç bunaltan acılı dönemlerin bitmesi için demokrasi ve hukuktan yana tavizsiz bir duruş sergileyen Yeni Asya’nın yeni yayın yaşını kutluyorum, daha sonraki yeni yaşlarını ‘’cehennemin kapılarını’’ kapatmış olan bir Türkiye’de kutlama dileğimi de yineliyorum. Nice nice yıllara…

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Tek adam rejimine karşı çıktık, Parlamenter sistemi savunduk

21 Şubat 1970’te yayın hayatına başlayan Yeni Asya, Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak, yarım asrı aşan yayın hayatında her hal ve şartta demokrasiyi, hukuk ve adaleti, hak ve hürriyetleri savunan, ihtilâllere, antidemokratik ve dayatmacı anlayış ve uygulamalara, tek adam rejimine karşı çıkan bir duruş ortaya koydu.

Tek adam rejimine, gündeme getiriliş ve referandum sürecinde de, sonrasında kararlı bir şekilde itiraz edip demokrasiyi, hukuk devletini ve parlamenter sistemi savundu.

54. kuruluş yıldönümümüz vesilesiyle, gazetemiz hakkındaki kanaat ve değerlendirmelerini bizimle paylaşan siyasî parti genel başkanlarına, milletvekillerine, eski bakanlara, siyasî parti temsilcilerine, STK temsilcilerine, sendika başkanlarına, Türkiye’nin ve dünyanın dört yanından tebriklerini ileten okuyucularımıza teşekkür ediyoruz.

MEHMET KARA Yeni Asya Gazetesi Ankara Temsilcisi